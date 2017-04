U Muzeju zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995. danas je održano obilježavanje zločina počinjenih u aprilu 1992. godine, te izlaganje novih eksponata i predstavljanje skulpture švedske umjetnice Annice Stiernlof, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Kustosica muzeja Nermina Ljutić naglasila je da je cilj novih muzejskih eksponata da prikažu kako ni djeca nisu bila pošteđena tokom agresije na BiH.



“Predstavićemo skulpturu, koja je djelo švedske umjetnice Stiernlof, koja je u toku agresije na BiH i opsade Sarajeva vidjela snimak kako snajperista ubija djevojčicu, koja je stajala sa svojom majkom i pokušavala nasuti vodu. Ta slika je nije ostavila ravnodušnom i kroz sve ove godine joj je ostala u sjećanju, tako da je počela raditi na skulpturi, koju će od danas imati priliku vidjeti svi posjetioci našeg muzeja, jer će biti u stalnoj postavci. Osim zločina koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, želimo pokazati da ni djeca nisu bila pošteđena tokom agresije i opsade“, kazala je Ljutić i nastavila:



“Drugi eksponat je također vezan za zločine koji su počinjeni nad djecom tokom opsade Sarajeva. Predstavićemo klupu i dvije stolice koje su nam poklon od Osnovne škole “Fatima Gunić“, tako da ćemo imati kompletnu priču, sa fotografijama, informacijama i svim onim što je donio taj zločin. Tu su i fotografije prvih žrtava agresije na BiH, Rame Bibera, koji je ubijen na trebevičkoj žičari 2. marta 1992. godine od strane četnika i fotografiju i opis ubistva Kenana Demirovića, koji je ubijena n Kobiljoj glavi iza svoje kuće.“



Ljutić je dodala da će biti predstavljena i nova mape opsade Sarajeva, Fikreta Logića, koja je vrhunski urađena i opremljena sa svim statističkim podacima. Mapa ima sve podatke vezane za broj dana koliko je opsada trajala, žrtava, koliko je ubijeno civila, djece, koliko je granata palo na Sarajevo tokom opsade, a ono što je najvažnije jeste da je mapa na engleskom jeziku, tako da se strani turisti mogu upoznati sa svim relevantnim činjenicama.



Ceremoniji otkrivanja skulpture i predstavljanja novih eksponata muzeja prisustvovao je i Anders Hagelberg, ambasador Kraljevine Švedske u BiH. On je istakao da neko ko nije Sarajlija, teško može razumjeti šta se u tom gradu dešavalo i kakvi su sve zločini počinjeni.



“Ovdje sam da bi vidjeli ovaj umjetnički primjerak švedske umjetnice Stiernlof. Mislim da je veoma važno da postoje ovakvi muzeji, kako bi ljudi koji nisu stanovnici Sarajeva razumjeli šta se desilo početkom devedesetih. Da bi barem donekle razumjeli šta se dešavalo važne su jasne i istinite činjenice, ali također i umjetnost može biti veoma važna da se sve to razumije. S te strane ovaj umjetnički primjerak je veoma važan, jer on pokazuje da su djeca patila. Više od 1.000 ih je ubijeno tokom rata ovdje u Sarajevu. Također, smo imali priliku vidjeti oca i učiteljicu djevojčice koja je ubijena u ratu. Važno je da se takvi ljudi saslušaju, da bi se sjećali i razumjeli šta se desilo, kako bi izbjegli da se isto desi negdje drugo u neko drugo vrijeme“, kazao je za AA ambasador Hagelberg.



Predstavljanju novih eksponata prisustvovali su i Fatima Hatibović učiteljica ubijene Irme Grabovice i njen otac Fikret, predsjednik Udruženja roditelja djece Sarajeva ubijene od 1992. do 1995. godine. Učiteljica je, vrlo emotivno, pročitala pismo koje je napisala svojoj poginuloj učenici Irmi i koje će u budućnosti biti dio postavke muzeja. Fikret Grabovica se samo zahvalio muzeju što je realizovao ideju da pismo učiteljice Hatibović njegovoj kćerci bude dio svjedočanstva o tome šta se dešavalo u opkoljenom Sarajevu. Smogao je snage i da se još jednom zahvali učiteljici što je smogla snage da dođe i prisustvuje predstavljanju novih eksponata Muzeja zločina protiv čovječnosti i genocida.



Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida obiluje bogatom arhivskom građom i nudi multidisciplinarni pristup upoznavanju i istraživanju događaja na prostoru BiH u periodu 1992.-1995. godina. U njegovom sastavu su arhiv i izložba Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i prostori koji govore o zločinima protiv čovječnosti, logorima, zločinima počinjenim nad djecom, masovnim grobnicama, genocidu u Srebrenici, te video izjave i svjedočenja žrtava, kao i projekcije filmova



Svi sadržaji dostupni su za posjetioce na bosanskom, engleskom i turskom jeziku. Muzej zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.-1995. nalazi se na adresi Ferhadija 17, a radno vrijeme je svakim danom od 9 do 22 sata.



(AA)