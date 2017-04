Svi u Bosnu bockaju vicevima o Muji, Hasi, Fati. I Sulji. Naša zbilja postala je vic. I u samom vicu umijemo nadmašiti sami sebe.

Foto: 24sata.info

-Doktore dragi, kako je prošlo?

-Bit će dobro Mujo....

-Je li ostalo išta?

-Pa kako da ti kažem....Ostalo je, mora ostati...

-A piše li išta na ostatku?

-Piše.

-Šta piše moj doktore?

-Olja.

-Samo Olja, pa šta si uradio idiote jedan, kretenu, šta si mi to uradio?

-Kako šta? Moralo je biti tako.

-Pa ništa mi nisi ostavio hajvanu jedan.

-Kako Mujo ništa, pa šta je pisalo prije operacije?

-Pa mesaru klocevski, pisalo je POZDRAV IZ BUTUROVIĆ POLJA.



Piše: Nermin Bise



Zagreb ima Bandića. Beograd Maloga. A mi imamo Skaku. Skaka ima Merlina, a Merlin ima šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. A šta to, šta to, ima Mujo naš, Mujo i dalje ima dobru čunu. Sogan dolma, japrak, baklava i halva, fildžan, džezva, cigara i kahva, ne šećeri sitno, bolja ti je kocka, crko svak k'o u Bosnu bocka.



Svi u Bosnu bockaju vicevima o Muji, Hasi, Fati. I Sulji. Naša zbilja postala je vic. I u samom vicu umijemo nadmašiti sami sebe. To je baš jučer uradio gradonačelnik našeg glavnog grada kada je u kamere i pred držačima mikrofona i diktafona ispalio to da je naš glavni grad obilježio 72.godišnjicu borbe protiv antifašizma (sic!). Lapsus, neznanje, namjera, tendencija, vic, šega, glupost ili istina?



Gospodar svoje riječi si sve do onog trenutka do kojeg je ne izgovoriš. Čim je prevališ preko usta, ona postaje oštra poput mača, nepravilnog odjeka i eha. Poput odbijanja bumeranga, postaje krhotina (geler) ubitačne bombe, riječ u eteru je poput rikošeta. Skakina britva jučer je odsjekla 6.april. I vječno ga urezala i bogatu riznicu bosanskih viceva. Međutim, čini se da je najgore što to uopšte nije vic.



Gradonačelnik našeg glavnog grada je mjera našeg glavnog grada. Držači mikrofona i diktafona su mu se na kraju zahvalili, ne razmšljajući ni sami da su tako postali saučesnici otskvrnuća slobodarskog, antifašističkog duha našeg glavnog grada. A je li takav duh uopšte u lebdi nad našim glavnim gradom. I ako je lebdio Skaka ga je nekako ugurao u bocu jučer i dobro zašarafio.



Da su nekim slučajem Skakini preci imali pravo na lapsuse kakav se desio našem mlađanom gradonačelniku, to bi imalo tragične posljedice po našeg Muju iz Merlinove pjesme s početka ovog teksta. I šta bi bilo naših Muja. Morat ću kopirati Borisa Dežulovića, kopira i on mene.



Sinoć me zvao Potkožnjak. Ima on taj običaj da nazove u dva i po poslije pola noći da mi ispriča vic. I priča Potkožnjak da je Mujo došao na operaciju od koje mu je zavisio život. Ostaje živ, priča Potkožnjak, samo ako pristane na to da ostane bez pola čune iz Merlinove pjesme. I uradi njemu doktor operaciju, kaže mi Potkožnjak, odstrani se dio bolesnog tkiva na ljubavnom mišiću i slijedi buđenje Muje poslije djelovanje narkoze.



-Doktore dragi, kako je prošlo?

-Bit će dobro Mujo....

-Je li ostalo išta?

-Pa kako da ti kažem....Ostalo je, mora ostati...

-A piše li išta na ostatku?

-Piše.

-Šta piše moj doktore?

-Olja.

-Samo Olja, pa šta si uradio idiote jedan, kretenu, šta si mi to uradio?

-Kako šta? Moralo je biti tako.

-Pa ništa mi nisi ostavio hajvanu jedan.

-Kako Mujo ništa, pa šta je pisalo prije operacije?

-Pa mesaru klocevski, pisalo je POZDRAV IZ BUTUROVIĆ POLJA.



Svaka sličnost Potkožnjaka koji mi je ispričao vic sa zamjenikom gradonačelnika našeg glavnog grada Milanom Trivićem je slučajna, osim što Triva ima evo i nadimak kojim ga kumim....Potkožnjak. Dosta je vala i Dežulović pričao kako ga zove Kožo. Nema više Borise ovdje Koža. Sve je više Potkožnjaka. Koji su britki poput Skakine britve.







(24sata.info)