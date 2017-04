Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski režiser Emir Kusturica podržali su inicijativu da u Beogradu bude podignuto spomen-obilježje žrtvama NATO agresije na SR Jugoslaviju, koja je trajala 78 dana.

Dodik je rekao za "Sputnjik", koji je inicijator ove akcije, da je međunarodna agresija na Srbiju 1999. godine užasan zločin bez kazne jednog dijela svijeta koji sebe naziva civilizovanim, a koji je okupljen u NATO.



On je dodao da se ta agresija po namjeri i sili koja je upotrijebljena može nazvati terorističkom.



"No, kad već nema kazne, svakako treba podržati akciju `Sputnjika`, da u Beogradu, nakon toliko godina, bude podignut spomenik koji će podsjećati na nevine žrtve ove agresije, ali i na brutalnost i nečovječnost NATO alijanse. To mora biti monumentalno zdanje, veliko koliki je i naš bol", rekao je Dodik.



Predsjednik RS istakao je da to zdanje treba da podsjeća sav miroljubivi svijet na ovaj užasni i sramni čin, u kojem su izgubljeni nevini ljudski životi, uglavnom civila, uništena sela, gradovi, infrastruktura.



On je naveo da ovo obilježje u isto vrijeme treba da bude opomena da se tako nešto ne zaboravi i da se više nikada i nigdje ne ponovi.



Kusturica je rekao da bi taj spomenik trebalo da podsjeća na istinu i kako je sve što se dešavalo srpskom narodu u prošlom vijeku bio projekat njegovog nestanka.



"Trebalo je da se u našoj istoriji napravi najskuplji transfer i da Srbi od žrtve postanu zločinci, sijači genocida, počinioci onoga što je upravo njima bilo namijenjeno i učinjeno", kaže Kusturica.



On je istakao da srpski narod zaslužuje spomenik, budući da je doživio najveće stradanje u cijelom vijeku i da je to narod koji su saveznici samo u Drugom svjetskom ratu bombardovali četiri puta, dok je NATO bombardovanje 1999. godine bilo "kruna njihovih zločina".



"Zaslužujemo spomenik koji će nas podsjećati na zbir zločina koji su nam učinjeni u ime civilizacije i najnovije ideje da se bombama naučimo demokratiji. Živjela Srbija!", poručio je Kusturica.



Akciju "Sputnjika" do sada su podržali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti /SANU/ Vladimir Kostić, akademici Matija Bećković, Dušan Kovačević i mnoge druge ličnosti iz javnog života Srbije.



Od agresije NATO-a prošle su skoro dvije decenije, a žrtve nisu dobile dostojno spomen-obilježje, zbog čega je "Sputnjik" pokrenuo akciju da u Beogradu bude podignut spomenik žrtvama agresije NATO-a.



U inicijativi "Sputnjika" ističe da je takav spomenik ili spomen-kompleks potreban da bi se očuvala kultura sjećanja na nevine žrtve jednog bezumnog vremena.





