Odjel za unutrašnju kontrolu SIPA-e te direktor Perica Stanić, a prije toga i Goran Zubac, u više navrata pismeno su informisani o ponašanju načelnika Regionalnog ureda SIPA-e u Mostaru, Željka Ćorića, piše Patria.

Između ostaloga, Ćorića su uposlenici optuživali za mobing, za neprofesionalno ponašanje, dolazak na posao u pijanom stanju, potom korištenje službenog vozila van radnog vremena, a koje je u nekoliko navrata vozeći pijan slupao što je zataškano.



Također, uposlenici su upoznali rukovodstvo SIPA-e i sa Ćorićevim vezama sa određenim kriminalnim grupama na hercegovačkom području, te indikativnim situacijama kada su određene akcije SIPA-e propadale jer je uvijek neko dojavljivao upravo tim kriminalnim grupama da se spreme na upad specijalaca.



Ko je Željko Ćorić? Tokom rata bio je zapovjednik vojne policije HVO-a u Čapljini. Nakon rata krenuo je njegov, kako tvrde uposlenici Regionalnog ureda čiji je načelnik, nezasluženi profesionalni uspon.



Do 1996. godine radio je u MUP-u HNK i bio zadužen za granicu sa Hrvatskom. U to vrijeme ministar MUP-a HNK bio je Valentin Ćorić, koji ga smjenjuje zbog šverca preko granice na jugu naše zemlje.



Potom Željko Ćorić prelazi u Federalni MUP, a nakon toga u Graničnu policiju (tadašnji DGS).



Radeći u Graničnoj policiji bio je zadužen za Granični prelaz Doljani. Dok je radio na toj poziciji, kako su to u svojim dopisima Unutrašnjoj kontroli SIPA-e napisali uposlenici, Ćorić je omogućavao određenim grupama da švercuju preko granice, a nesmetano su se kretale i brojne osobe optužene za ratne zločine.



Nezadovoljni njegovim radom, pokušavaju ga ukloniti iz Granične policije. Zahvaljujući bivšem direktoru SIPA-e Mirku Lujiću, Željko Ćorić dolazi na poziciju u ovu državnu policijsku agenciju, a nakon što su čelnici GP odlučili da ga zbog brojnih nezakonitih radnji smijene sa pozicije.



Lujić ga pozicionira u Odjel za ratne zločine, a nakon toga ga imenuju na mjesto načelnika Regionalnog ureda SIPA-e u Mostaru. Željko Ćorić uživa zaštitu samog vrha HDZ BiH, a svi dopisi koji dolaze u Unutrašnju kontrolu i do direktora SIPA-e bivaju ili uklonjeni, ili se odbacuju kao neosnovani.



Regionalni ured SIPA-e u Mostaru ne može se pohvaliti dobrim rezultatima rada, a upravo zbog ovakvog ponašanja prvog čovjeka.

