Prijepodne pretežno oblačno s kišom koja će biti učestalija u Hercegovini i na zapadu, a u ostalim predjelima će biti više suhog vremena uz kišu samo ponegdje.

Ilustracija / 24sata.info

Tokom dana zadržava se oblačno i toplo vrijeme, kiša će i dalje padati na jugu a u ostalim predjelima biće pretežno suho uz sunčane intervale.



U noći na jugu kiša jača uz lokalno obilnije padavine, a slaba kiša će postepeno zahvatiti većinu predjela.



Vjetar umjeren, na zapadu ponegdje pojačan, južni i jugozapadni.



Jutarnja temperatura vazduha od 1°C do 8°C, ponegdje na zapadu i jugu do 11°C.



Najviša dnevna temperatura vazduha od 9°C do 16°C, u višim predjelima od 6°C.



U Banjaluci ujutru oblačno uz moguću slabu kišu povremeno. Tokom dana topolo i pretežno suho vrijeme uz povremene sunčane intervale. Uveče i u noći ponovo oblačnije uz povremenu kišu. Vjetar do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha oko 7°C, a najviša dnevna do 16°C.



U Sarajevu prijepodne pretežno, a poslijepodne umjereno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana, kao i u večernjim satima očekuje se slaba kiša. Dnevna temperatura vazduha oko 12°C.

(24SATA.INFO / NN)