Sa izrazima iskrenog žaljenja, poštovanja i pijeteta, Centar za mir i multietničku saradnju Mostar obavještava svoje aktiviste, dopisne i počasne članove, kao i dobitnike prestižnih priznanja „Mostar Peace Connnection“ i „Mimar mira“, da je jedan od utemeljitelja i naš počasni dopisni član, akademik Predrag Matvejević preminuo u Zagrebu u 85 godini.

Foto: Centar za mir i multietničku saradnju Mostar

Kao rođeni Mostarac, Matvejević je cijeli svoj život posvetio zalaganju i odbrani univerzalnih civilizacijskih vrijednosti svijeta, često za sebe govoreći kako pripada intelektualnom krugu hrvatskog, italijanskog i bosanskohercegovačkog porijekla. Nesporno je pripadao istaknutim intelektualnim perjanicama Balkana, ali i cijele Evrope i modernog svijeta. Do pred rat predavao je francusku književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tokom ratnih zbivanja na prostorima regije između 1991 i 1994 godine predaje slavensku književnost na pariškoj „Sorboni“ u Francuskoj, a potom i na italijanskom univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu.



Matvejević je autor desetina knjiga i jedan je od najprevođenijih autora sa prostora jugoistočne Evrope. Samo je njegov „Mediteranski brevijar“ preveden na 23 jezika, od Tokija do Los Angelesa. Nosilac je počasnih doktorata na univerzitetima u Francuskoj, te u italijanskoj Genovi i Trstu, dok mu je 2002 godine dodijeljen i počasni doktorat na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u njegovom rodnom Mostaru.



Dok je službeni Grad Mostar sve protekle godine odćutao i nije našao za potrebno da mu dodijeli bilo kakvo priznanje za njegov nemjerljivi doprinos na promociji i afirmaciji Grada u svijetu, Centar za mir i multietničku saradnju dodijelio mu je 2014 godine svoje ugledno priznanje MIMAR MIRA.



Zahvalni smo Predragu Matvejeviću za njegovu autorsku posvetu ispisanu na našoj Povelji mira, gdje kaže: „Želimo da se na cijelom ovom prostoru nađu prikladne forme i sadržaji suživota i uzajamne povezanosti koji obogaćuju zajednice i ljude, a ne samo države i politike, da se tako sačuvaju težnje koje sadrže ono najbolje što smo mukotrpno stekli, a pritom spriječi povratak onoga najgoreg...“, sadržaj je Prdragove poruke i amaneta koja na najbolji način oslikava ljudske i civilizacijske vrijednosti koje je smatrao najvažnijima.



Prema Predragovoj posljednjoj želji, njegov ispraćaj do vječnog mirnog počivališta biće obavljen u Zagrebu, u uskom krugu najbližih. Sjećaćemo se Predraga Matvejevića sa iskrenim poštovanjem, kao velikog Mostarca, iskrenog prijatelja, učitelja i saborca u odbrani civilizacijskih tekovina i vrednota za koje se, zajedno sa nama, zalagao i borio cijelog svog časnog života, navodi se u saopćenju Centra za mir i multietničku saradnju Mostar.



(24sata.info)