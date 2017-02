Potpisivanje ugovora za projekt T3-tuneli i obrnuti sifoni između Grada Mostara i izvođača radova njemačke tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tefbau GmbH & Co. KG Kassel upriličeno je u petak u mostarskoj Gradskoj vijećnici.

Ugovor vrijedan 10,6 milijuna maraka, uime Grada Mostara potpisao je gradonačelnik Ljubo Bešlić, a uime izvođača radova regionalni menadžer Slobodan Pilipović.



- Riječ je o ugovoru od iznimne važnosti u okviru projekta izgradnje kolektora u Gradu Mostaru, jer će se radovi izvoditi specifičnom tehnologijom mikro tuneliranja koja do sada u ovom obimu nije korištena u BiH - izjavio je novinarima mostarski gradonačelnik Bešlić, dodavši kako se ugovor odnosi na izgradnju glavnih kolektora na tri lokacije.



Tako će se sjeverno od mosta "Franje Blaževića" graditi tzv. 'obrnuti sifon' kojim će se glavni lijevo obalni kolektor, sifonom ispod rijeke Neretve, spojiti s glavnim desno obalnim kolektorom.



Također, obuhvaćena je dionica Lučki most-Narodno pozorište u Ulici maršala Tita (dio glavnog lijevo obalnog kolektora) te lokacija ispred mosta Musala, odnosno kod Hotela "Bristol" (dio kolektora iz kišnog preljeva KP3 prema rijeci Neretvi), kazao je Bešlić.



Po njegovim riječima, sredstva za realizaciju ugovora osigurana su iz više izvora, i to iz kredita Europske investicijske banke 7,19 milijuna maraka, grant sredstava Vlade Kraljevine Švedske, putem agencija SIDA 2,93 milijuna maraka, grant sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH 200 000, te sredstava iz Proračuna Grada Mostara u iznosu od 297 990 maraka.



Bešlić je također istaknuo kako za završetak projekta kolektora u Gradu Mostaru nedostaje još oko 2 milijuna eura, ali da se intenzivno radi na osiguranju tih sredstava, kako bi se cijeli projekt što prije priveo kraju.



Regionalni zastupnik tvrtke Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tefbau GmbH & Co. KG Slobodan Pilipović kazao je kako su tehnologija i strojevi kojom će se izvoditi radovi iz Njemačke, a na dijelu poslova bit će angažirane kompanije iz BiH.



Izrazio je zadovoljstvo na ukazanom povjerenju, kazavši kako se nada da će ispuniti očekivanja koja su im ukazana.



Tijekom izvođenja radova, koji će trajati 288 dana, dolazit će do privremene obustave prometa na tri spomenute lokacije.



