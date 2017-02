Svake zime građani Tuzle, Lukavca i Živinica udišu prekomjerno zagađen zrak, a posljedice onečišćenja vazduha uočljive su i u bolničkim registrima. Rezultati četverogodišnjeg istraživanja u Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ukazuju na porast obolijevanja od različitih bolesti disajnih puteva, piše Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

S prestankom grejne sezone, pojašnjava dr. Suvad Dedić, načelnik Klinike za plućne bolesti, ovih problema u Tuzlanskom kantonu nema ili su znatno slabije izraženi. No, povećanim zagađenjem vanjskog, ali i unutrašnjeg okoliša, povećava se procenat obolijevanja u ovom kantonu od upale gornjih i donjih disajnih puteva, hronične opstruktivne plućne bolesti, astme i povećan procenat obolijevanja od tromboembolijskih bolesti pluća.



˝Povećana količina štetnih čestica i gasova, prevashodno ugljene prašine, sumpordioksida, azotnog oksida, dovodi do edema i gornjih i donjih disajnih puteva, upale i bronhospazma. Dugotrajna ekspozicija štetnim česticama i gasovima, prema Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka, dovodi do nastanka karcinoma pluća˝, naveo je dr. Dedić.



Da bi i građani u svakom trenutku mogli pratiti vrijednosti kvalitete zraka, iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice TK prije nekoliko godina postavili su mjerne stanice, a rezultati praćenja objavljuju se na stranici ovog ministarstva. Kvalitet zraka kontinuirano mogu pratiti Tuzlaci, Lukavčani i Živiničani, dok se prema predviđenom rasporedu jedna mobilna stanica, s vremena na vrijeme, premješta iz jedne u drugu općinu.



˝Mi smo na osnovu dugogodišnjeg praćenja utvrdili da su nam ove tri općine najproblematičnije. U početku smo imali mjerne stanice samo na području grada Tuzle, međutim sada imamo i u Lukavcu i u Živinicama, a ne mislimo da je posebno izražen problem u nekim drugim općinama˝, izjavio je Goran Mišić, pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i prirode u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštitu okolice TK.



Osim individualnih ložišta i saobraćaja, najveći zagađivač je industrija. Stanovništvo naselja u blizini Termoelektrane Tuzla decenijama unazad svjedoči o problemu zagađivanja sredine.



˝Toliko je zagađeno, da ne izlazim ni napolje. Prozor i kada je zatvoren, opet ulazi prljav zrak. Baš mi je žao one djece koja idu u školu. Kažem da će potrovati djecu koja idu u školu, što ih ne puste barem dok je ovo ovako˝, navodi Ana Ivanović, koja u Bukinju živi od 1961. godine, kada je bio izgrađen samo dio današnje Termoelektrane Tuzla.



Jedna od preduzetih mjera u smislu zaštite dječijeg zravlja bila je i jednodnevna obustava nastave u gradu Tuzli.



Goran Stojak, predsjednik MZ Bukinje, izražava zabrinutost zbog velikog broja oboljelih u nekoliko naselja ove mjesne zajednice.



˝Smrt je ovdje karcinom. Karcinom hara kao virus da je zavladao. Sve su problemi s plućima, smetnje s disanjem, ritmom srca i to je to˝, opisuje Stojak, pokazujući na snijegu crne čestice i prašinu.



S ciljem smanjenja zagađenja, kada je proglašena epizoda uzbune u Tuzli, reducirana je i proizvodnja električne energije.



Iako Elektroprivreda BiH unazad dvije godine u gradski budžet uplaćuje ˝odštetu˝ zbog zagađenja, građani Bukinja tvrde da se taj novac ne troši namjenski, niti za zaštitu okoliša. No, u Gradu Tuzli ističu da se federalni Zakon o usmjeravanju i izdvajanju dijela prihoda ostvarenih radom Termoelektrane primijenjuje doslovno, što znači da se dio novca ulaže u širenje mreže centralnog grijanja.



˝Jedini nam je izlaz da Termoelektrana u blok 5 i 6 ugradi uređaje za odsumporavanje. Time će se smanjiti više od 70 procenata aerozagađenja Tuzle, a što se tiče nas, mi ionako najviše radimo na toplifikaciji u cijeloj BiH i u cijeloj regiji. Nastavit ćemo sa dosadašnjim tempom toplifikacije˝, tvrdi Imamović, pojašnjavajući da je preko 50 posto domaćinstava u gradu Tuzli spojeno na sistem centralnog grijanja, te da je to pouzdan i najjeftiniji način grijanja.



Da li će pregovori o ugrađivanju filtera imati pozitivan ishod, rano je govoriti, a dr. Dedić građanima poručuje da se u situacijama onečišćenog i zagađenog zraka sami zaštite onoliko koliko to mogu.



Ne preporučuje se izlazak u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima, dok je poželjan odlazak u planine. Također, ne bi se trebalo izlagati niskim temperaturama, a prilikom izlaska, potrebno je zaštititi nos i usta maskom, šalom ili maramom. Hronični plućni bolesnici također bi trebali primiti vakcinu protiv gripe. Osim toga, ne bi se trebalo boraviti u zadimljenim prostorima.



˝Da redovno troše terapiju, naročito hronični bolesnici, te da svaki simptom, pojavu kašlja, temperature, iskašljavanja, bolova u grudnom košu, gubitka apetita i zamaranja čim primijete, da se jave u nadležni dom zdravlja, odnosno u ambulantu porodične medicine˝, poručuje dr. Dedić.



(AA)