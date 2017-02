BiH je zemlja s najvećim procentom iseljenja stanovništva u Evropi, a razlozi za to su što mnogi traže bolji život tamo negdje, u inostranstvu. U mapi o iseljavanju stanovnika Evrope, koju je objavio Jakub Marin, lingvističar, matematičar i umjetnik, navodi se da se 43,3 odsto populacije iselilo iz BiH.

Ilustracija / 24sata.info

Iza BiH su Albanija sa 38,8 odsto iseljenog stanovništva te Makedonija sa 24,8 odsto, a visoke stope su i u Portugalu, Hrvatskoj i Moldaviji.



Podaci se odnose na 2015. godinu, a napravljeni su prema informacijama Ujedinjenih naroda. Odnose se na mjesto rođenja osoba, a ne na državljanstvo. Karta ukazuje na broj ljudi koji su emigrirali iz pojedinih zemalja u obliku postotka njene trenutne populacije. Tokom 2015. godine 1,6 miliona ljudi rođenih u BiH je živjelo van naše zemlje.



Iz Njemačke je, na primjer, otišlo četiri miliona ljudi, dok je iz Italije otišlo 2,9 miliona ljudi.



Eksperti su kazali kako je ovo pokazatelj velike razlike u životnom standardu bogatih i onih s manje novca u zemljama Evrope.



Većina ljudi iselila se u potrazi za boljim životom i poslom. Brojevi se odnose na ljude koji su rođeni u tim zemljama, a živjeli su van tih zemalja u trenutku analiziranja. U podatke nisu uključene godine kada su ti ljudi odselili.



Najmanju stopu iseljenja stanovništva imaju Španija - 2,7, Francuska - 3,3 odsto, Švedska - 3,4 i Norveška - 3,7 odsto.



Stevo Pašalić, demograf, kaže da se ovi podaci odnose na duži period, a od početka rata do danas ta cifra iznosi oko 900.000 ljudi.



"Iz BiH je od postojanja uvijek više ljudi odlazilo nego što je u nju doseljavalo, uvijek je imala negativan migracioni saldo. Današnji demografski problemi su upravo uzrokovani tim velikim odlaskom stanovništva, to nije samo naš problem, već čitavog regiona", kazao je Pašalić.



On je naveo da, na primjer Njemačka, koja ima znatno veći broj umrlih nego rođenih, prihvati 1,1 milion migranata i riješi taj problem.



"Ljudi odlaze za boljim životom, to je tako već duže vrijeme, idu gdje su bolje plate i gdje se bolje živi", kaže Pašalić. Ivan Šijaković, sociolog, smatra da glavni uzrok odlaska iz BiH jeste što ne pruža perspektivu ljudima koji žele da napreduju jer nema resurse i potencijal za to.



"To je odavno tako, ali se posebno pokazalo posljednjih 20 godina. Došla je era informatičkog društva, BiH je kaskala i nije mogla da prati taj razvoj, a ljudi koji ovdje ne vide perspektivu jednostavno odu. Sad su i sve granice otvorene pa to nije teško kao prije", stav je Šijakovića.



(NN)