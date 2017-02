Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza (NATO) Jens Stoltenberg trebao bi sutra posjetiti Bosnu i Hercegovinu, iako detalji njegove posjete za sada nisu poznati.

Stoltenbergova posjeta najavljeno je ranije i trebala bi biti u direktnoj vezi s provjerom provođenja reformi koje NATO traži da bi bio aktiviran Akcioni plan za članstvo (MAP).



Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović posjetu Stoltenberga BiH nazvao je simboličnom, ali koja neće direktno uticati na aktivaciju MAP-a, no ta posjeta šalje poruku da je NATO zainteresiran za BiH te da drži politiku „otvorenih vrata“.



U razgovoru za Fenu dodao je da se time pokazuje da kad BiH odgovori na ono što je pred nju postavljeno u Talinu prije gotovo sedam godina, bit će ispunjen posljednji preduvjet pred punopravno članstvo u tom vojnom i političkom savezu.



- S te strane važna je ova posjeta generalnog sekreta, ali s druge strane ne postoji politički konsenzus, odnosno nema spremnosti i odgovornosti bh. političara da građanima omoguće da žive u sigurnijem ambijentu - mišljenja je Hadžović.



Kao jedan od uvjeta na putu BiH ka NATO-u je uknjižba vojne imovine te Hadžović podsjeća da je od 63 lokacije uknjiženo njih 24, ali samo na prostoru Federacije BiH dok u Republici Srpskoj niti jedna lokacija nije uvedena kao ona koja treba biti registrirana na državu i data na upotrebu Oružanim snagama, odnosno Ministarstvu odbrane.



- Tu je vidljiv otpor s jedne strane te usprkos deklarativnim pokušajima još ne postoji politički dogovor koji bi omogućio ispunjavanje ovog uvjeta - istaknuo je Hadžović.



Na pitanje da li promjena administracije u Sjedinjenim Američkim Državama može uticati na daljnji put BiH ka NATO-u, Hadžović naglašava da se sa sigurnošću još o tome ne može govoriti je to pitanje nije došlo na red novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.



No, Hadžović smatra da će SAD insistirati da sve postojeće države članice NATO-a zajednički dijele troškove koje sada SAD pokriva sa 70 posto i vjerovatno će to biti odlučujuća determinanta za sudbinu, ukoliko se sve članice dogovore i prihvate takav uvjet.



- To će biti prvi test za NATO i odredit će sam pristup Amerike, odnosno Trumpa barem kako je najavljivao do sada - pojasnio je.



Govoreći o problemu koji je nastao kada je u pitanju angažiranje Oružanih snaga BiH na obilježavanju neustavnog „Dana Republike Srpske“, naglasio je da je time poslata poruka da BiH nije politički zrela zemlja jer je ovim uzdrman kompletan sistem odbrane.



Mišljenja je da BiH nema još odgovorne političare koji mogu ostvariti ono što je interes građana, iako je napravljen iskorak s knjiženjem vojne imovine i usvajanjem dokumenta nazvanog Pregled odbrane te opredjeljenjem za moderniziraju Oružane snage.



No, istaknuo je, politički nesporazum o 9. januaru „Danu RS-a“ poslat će drugačiju sliku, ali ipak naglašava da je uvijek dobro kada BiH posjećuju visoki zvaničnici jer to pokazuje da je BiH još u sferi interesa NATO-a.



Izrazio je bojazan da će se žaliti za periodom koji je iza nas kada su postojale mnogo bolje pretpostavke da se BiH priključi ovom vojno-političkom savezu jer će sa svakim danom sve biti teže uključiti se u ovaj savez, ali i u Evropsku uniju.



- Mijenjaju se okolnosti. Opterećeni smo dnevnopolitičkim unutrašnjim pitanjima koji nikome ne donose dobro posebno ne građanima ove zemlje - zaključio je u razgovoru za Fenu generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.



Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš ranije je kazala da je posjeta Stoltenberga planirana za februar planska aktivnost ovog ministarstva i drugih bh. institucija, ističući da je dvije godine rađeno na aktivnostima koje bi trebale dovesti do aktiviranja MAP-a.



Kazala je tada i da sve u potpunosti nije implementirano, ali za nju to ne znači da Stoltenberg ne treba doći u BiH i na neki način odati priznanje pripadnicima Oružanih snaga BiH koji aktivno učestvuju u mirovnim operacijama i doprinose miru u svijetu.



Cilj te posjete upravo je prezentiranje rezultata koji su postignuti u procesu pristupa BiH Sjevernoatlantskom savezu, a Stoltenberg je ranije kazao da će NATO aktivirati MAP kada BiH završi uknjižavanje vojne imovine i ta odluka trebala bi biti donesena ove godine.



Međutim, i dalje političari iz Republike Srpske naglašavaju da neće biti pristupanja BiH ovom savezu bez Republike Srbije koja je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma.

