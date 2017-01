(24SATA.INFO)

Svjetski dan močvarnih staništa, 2. februar, na vrlo zanimljiv način biće obilježen i u BiH.

Naime, u organizaciji udruženja WWF Adria, Euronatur, Ornitološkog društva Naše ptice, Centra mladih Livno, Dinarice i Centra za životnu sredinu, u Sarajevu će na platou ispred SCC-a ovoga četvrtka biti upriličen multimedijalni prikaz biljnog i životnjskog svijeta tri najznačajnija močvarna staništa u Bosni i Hercegovini: Livanjskog polja, Bardače i Hutovog blata, koje su potpisom Ramsarske konvencije, proglašena močvarama od svjestog značaja. Osim što su središta biološke raznolikosti, močvarna područja pružaju zaštitu od poplava, služe za pročišćavanja vode, skladištenje CO2 i predstavljaju izvor značajnih ekonomskih, naučnih, turističkih, kulturoloških i rekreacijskih vrijednosti za zajednicu.



Ali, iako je naša zemlja potpisnica Ramsarske konvencije ova močvarna staništa su ugrožena. Tako će u paviljonima biti prikazan “zeleni svijet”, koji ilustruje kako močvarna staništa treba da izgledaju, i “sivi svijet”, svijet apokalipse koji nas očekuje ukoliko se, za biljne i životinjske vrste, ali i ljude, ovi značajni ekosistemi ne zaštite. Također, planirana je i postavka mini izložbe, prikazan dokumentarni film o močvarnim staništima, a za djecu osnovnih škola iz Općine centar Sarajevo biće orgAnizovane interaktivne edukativne radionice.



Za sve zainteresovane građane u četvrtak, 2.2.2017., paviljoni će biti otvoreni od 13 do 15 sati gdje će imati priliku naučiti nešto novo o ljepotama i značaju ovih prirodnih sredina naše zemlje, najvećim opasnostima s kojima se suočavaju te informišući se pokazati svoj interes za očuvanjem okoliša.



„Obilazak postavke posjetitelji započinju ulaskom u ‘‘zeleni svijet‘‘ kakav se naporima aktivista i istomišljenika WWF-a nastoji očuvati, a završavaju odlaskom u ‘‘sivi svijet‘‘, svijet posljedica sistemskog uništavanja prirodnog okoliša protiv kojeg se moramo boriti. Želja nam je na ovaj način poslati snažnu poruku kakva nas to budućnost čeka ukoliko nešto ne promijenimo, a da sa svim tim upoznamo i naše najmlađe članove društva“, poručili su iz WWF Adria.



Podsjećamo, 2. februra 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, koja obvezuje svaku zemlju potpisnicu, a to je i BiH, na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu saradnju u zaštiti i održivom korištenju močvarnih staništa.

