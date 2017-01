U istočnim i južnim područjima Bosne i Hercegovine danas se nakon pretežno vedrog jutra očekuje postepeno naoblačenje. U ostatku BiH bit će pretežno oblačno. U večernjim satima kiša se očekuje u Krajini i ponegdje na zapadu Bosne. U noći s utorka na srijedu padavine u većini područja. U nizinama kiša, a na planinama snijeg. Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevne temperature iznosit će od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 stepeni.

Ilustracija / 24sata.info

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. Padavine slabog do umjerenog intenziteta. Na istoku Bosne se očekuje najmanje padavina. Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni. Na planinama i u Krajini vjetar povremeno s jakim udarima. Jutarnje temperature iznosit će od -2 do 4, na jugu i sjeverozapadu od 3 do 8, a dnevne od 2 do 8, na jugu i sjeverozapadu od 7 do 13 stepeni.



U četvrtak će u Hercegovini i ponegdje na zapadu Bosne biti pretežno oblačno vrijeme s kišom. U ostatku BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 5, na jugu i sjeverozapadu od 5 do 10, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 9 do 15 stepeni.



U petak će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini i ponegdje na zapadu Bosne. Jutarnje temperature iznosit će od 1 do 6, na jugu i sjeverozapadu od 7 do 11, a dnevne od 6 do 11, na jugu i sjeverozapadu od 10 do 16 stepeni.



U subotu će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini. Jutarnje temperature iznosti će od 1 do 6, na jugu i sjeverozapadu od 7 do 11, a dnevne od 8 do 16 stepeni, saopćeno je iz Odsjeka za analiizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)