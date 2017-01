Promotivni video o turističkim potencijalima BiH koji je napravljen uz podršku Američko-bosanske fondacije (ABF), nakon uspješnog prikazivanja u Vašingtonu, naći će se na web stranicama i stranicama na društvenim medijima partnera u BiH, Alžiru, Tunisu, Turskoj, Maroku, Egiptu i Albaniji.

Mostar / 24sata.info

Promotivna videokompilacija atraktivnih lokacija bosanskohercegovačke kulturne baštine "Walk through the centuries in Bosnia and Herzegovina" je privukla veliku pažnju nakon što je prikazana na SAIS Transatlantskom ekonomskom forumu 2016 na Johns Hopkins univerzitetu u Vašingtonu, gdje su "prisutni ostali fascinirani viđenim lokalitetima", navodi se u saopćenju. Nakon iskazanog interesa, pored Centra za transatlantske odnose SAIS, ovaj promotivni video će se naći i na web stranicama i društvenima medijima partnera u BiH, Alžiru, Tunisu, Turskoj, Maroku, Egiptu, te Albaniji.



Iz Američko-bosanske fondacije su poručili da je ovo tek početak njihovih aktivnosti promocije turizma koje će biti nastavljen i u sljedećoj godini, uz podršku i suradnju sa zainteresovanim partnerima koji će doprinijeti pozicioniranju BiH kao nove i atraktivne turističke destinacije.



- U saradnji sa "S toursom", razvijamo i poslovni plan šire ponude za strane turiste i vjerujemo da ćemo doprinijeti razvitku turističke industrije u BiH. Također, Kanton Sarajevo nam pruža veliku podršku u radu, te imamo u planu posebnu promociju ovog kantona uz otvorenu suradnju o tom pitanju, koju smo ponudili i svim drugim zainteresovanim relevantnim institucijama - navodi se u saopćenju.



Jedna od stvari koju naglašavaju u Fondaciji jeste da je Bosna i Hercegovina prelijepa, ali vrlo često zanemarena država.



- Iako smo dio šire regije Mediterana, još nismo dovoljno aktivni u okviru tog tržišta. Nažalost, čak i danas prve asocijacije na spomen riječi Bosna i Hercegovina se odnose na rat i siromaštvo, mi želimo aktivno raditi da bi ova percepcija promijenila. Naša zemlja je zaista neotkriveni dragulj koja je spoj velikih prirodnih ljepota, resursa i bogate kulturne te historijske baštine. Ova nevjerovatna kombinacija različitih religija, kultura, tradicija i ljudi je stvorila zemlju sa zaista jedinstvenom pozadinom. Kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine nećete naći samo izloženu na zidovima muzeja, nego je možete vidjeti na svakom uglu gradova koji kombinuju nekoliko različitih arhitektonskih stilova, u ispreplitanom zvuku crkvenih zvona, ezana, gradske gužve i smijeha, u stećcima, tvrđavama, nijemim svjedocima prošlih vremena koji uporno opstaju uprkos vremenu i svim nevoljavama. O gostoljubivosti i gostoprimstvu, postupanju prema gostima iz svijeta kao da su članovi porodice, te u duhu svih ljudi koji u njoj žive. To je stvarna Bosna i Hercegovina, i ona koju želimo prikazati a ovo je tek mali korak ka tom cilju. Kulturna baština BiH je turistički adut koji vrijedi promovisati - izjavio je za Fenu Dejan Radmilović, autor promotivne videokompilacije i projekt-menadžeri Američko-bosanske fondacije.





(FENA)