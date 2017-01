Općina Doboj-Jug, jedna od manjih općina u Bosni i Hercegovini nastala nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma od dijela prijeratne općine Doboj, posljednjih godina bilježi razvoj za koji, prije svega, mogu zahvaliti blizini granice sa Hrvatskom, odnosno položaju. Nalazi se uz magistralne ceste M-17 i M-4, a sastoji se od dvije mjesne zajednice Matuzići i Mravići.

Načelnik Općine Doboj Jug Mirnes Tukić / AA

Načelnik Općine Doboj-Jug Mirnes Tukić za Anadolu Agency (AA) govori o projektima koji su realizovani, ali i planovima za daljnji razvoj ove općine.



"Općina Doboj-Jug od osnivanja ide uzlaznom putanjom. Na području općine žive oko 4.500 stanovnika. Na Birou za zapošljavanje trenutno je oko 1.000 osoba. Mi smo ovdje na raskršću puteva. Imamo izuzetan geografski položaj. Nalazimo se u blizini granice sa Hrvatskom, dakle, čvorište smo puteva i sve to utiče na razvoj koji ide uzlaznom putanjom", kazao je općinski načelnik.



Razvoj ruralnih sredina



Općina u fokus stavlja privredu, a Tukić je poručio da će učiniti sve da ožive i udruženje privrednika koje treba da bude u funkciji razvoja ove općine kako bi došlo do smanjenja nezaposlenosti, ali i doprinijeli tome da investitori dolaze i investiraju na području Doboj-Juga.



"Na području općine djeluju tri industrijske zone. Fokus je proizvodnja, ali ova općina ima i trgovinske i uslužne djelatnosti. Bez razvoja privrede nema ni razvoja općine", istakao je Tukić.



Kako je kazao, općina je na raspolaganju svim investitorima koji žele da dođu i rade na području ove općine koja se prostire na površini od 10,2 kilometra kvadratnih.



"Trenutno imamo pregovore sa italijanskim i austrijskim investitorima vezano za proizvodnju drvnog asortimana", istakao je Tukić.



Govorio je i o bitnim projektima koji su implementirani na području ove općine.



"Spomenut ću kanalizacionu mrežu. Imamo urađeno oko šest kilometara glavnog voda kanalizacione mreže. Općina će nastaviti sa tim projektom", pojasnio je općinski načelnik.



Općina Doboj-Jug je jedna od manjih općina u BiH, a pri osnivanju i u godinama kasnije važila je za nerazvijenu općinu.



"Prije rata smo pripadali općini Doboj. Nakon formiranja općine Doboj-Jug mi imamo dvije mjesne zajednice Mravići i Matuzići. Težimo da ruralna područja učinimo urbanijim, da omogućimo našim građanima sve ono što olakšava život, od putne infrastrukture, do kanalizacione i rasvjete. Ova općina je prošla kroz fazu razvoja. Skoro svi naši putevi su asfaltirani, ostao je još jedan manji dio", istakao je Tukić.



Naglasio je da je na području općine u fokusu drvna industrija, a firme koje tu djeluju uglavnom izvoze na inostrano tržište.



"Proizvodi se samo za inostrano tržište. Najviše se izvozi u Austriju i Njemačku. Ta grana privrede je za BiH jako bitna jer je ova zemlja bogata šumama i mi trebamo iskoristi tu mogućnost da plasiramo gotov proizvod", pojasnio je Tukić.



I ova mala općina kao i sve druge u BiH ima problem sa odlaskom omladine.



"Svi pokušavaju da nauče njemački jezik i da odu tamo. Ja ću, kao općinski načelnik, putem malih projekata, nastojati da ta omladina ostane ovdje. Kroz projekte ćemo podsticati mlade da započnu neki svoj mali biznis i da ih to zadrži ovdje", kazao je Tukić.



Pomoć turskih općina



Općina Doboj-Jug od 2011. godine pobratimljena je sa turskom općinom Sincan sa kojom su imali i neke vrlo uspješne projekte.



"U tom periodu općina Sincan je ovoj općini pomogla kroz različite projekte. Svjesni smo i velikih poplava koje je ova općina pretrpjela. Općina Sincan je značajno učestvovala u sanaciji šteta od poplava. Svake godine općina Sincan u vrijeme ramazana svakodnevno donira po 100 iftara za građane ove općine. Finansiraju i učenike koji pohađaju medresu. Četiri godine stipendiraju četiri učenika", ispričao je Tukić.



Također, prema njegovim riječima, učestvovali su i u pomoći školama, zatim izgradnji džamije...



"Trenutno je u implementaciji realizaciji bratimljenje sa općinom Konak iz Izmira. U pregovorima smo, ali ćemo nastajati da i to realizujemo. Imamo najava i za mogućnost bratimljenja sa jednom općinom iz Njemačke", poručio je Tukić.





(AA)