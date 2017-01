Da su građani redovne platiše računa za vodu, vodosnabdijevanje bi bilo bolje, jer Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija" građani duguju 64 miliona KM. Planiramo uzeti kredit Evropske banke za obnovu i razvoj 60 miliona KM, a taj novac neće biti dostatan da se rekonstrukcija mreže izvrši na način koji zahtijevaju svjetski standardi - kazao je u intervju za Fenu direktor ovog preduzeća Nezir Hadžić.

Foto: FENA

Najveći problem su, kaže, dugovanja objekata kolektivnih stanovanja koja iznose 44 miliona, a protiv čega se uposlenici tog preduzeća ne mogu boriti zbog tehničkih razloga.



- Svi potrošači su na jednoj vertikali. Ako jedan plaća, a drugi ne, ne postoji tehnička mogućnost da onog koji ne plaća isključimo. Ostaje nam jedino da ih tužimo, ali sudski procesi jako dugo traju - rekao je Hadžić.



Naglašava da je njihov fokus u ovom momentu borba protiv nelegalnih potrošača vode u KS-u te da su u vezi s tim napravili velike rezultate.



- Dosad smo otkrili oko 400 nelegalnih potrošača i izdali smo im kazne, posebno ako su privredni subjekti. Kazne su enormno visoke do 50.000 KM, a nedavno smo kaznili hotel sa 40.000 KM, koji će nam kaznu isplaćivati u ratama - istakao je.



Kaže da su im niske temperature jako naštetile u proteklim danima, a posebno u pogledu vrela, gdje je količina vode umanjena za 40 do 50 posto te da oni jednostavno nemaju vode.



Podsjetio je da je 1999. godine ovo preduzeće imalo 126.000 vodomjernih mjesta, a da taj broj danas iznosi 178.000 te da se Sarajevo kao grad širi rapidnom brzinom, a da ovo preduzeće raspolaže s istom količinom vode.



- Sistemsko rješenje ovog problema za koje se zalaže i ViK i Vlada KS-a jest osiguranje dodatnih količina vode da bismo brže prevazišli aktualne redukcije prouzrokovane dotrajalom mrežom, koju počinjemo mijenjati na lokacijama gdje imamo najveće gubitke. Trenutno raspoložive količine nisu dovoljne da zadovolje sve potrebe građana u KS-u - ustvrdio je direktor ViK-a.



Nije optimističan kada se govori o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj od 60 miliona KM, jer će novac u najboljem slučaju biti operativan u septembru, zbog vrlo složenih procedura EBRD-a, a tada se građevinska sezona praktično završava.



- Kredit neće biti dostatan za rekonstrukciju mreže zbog nekontinuiranog ulaganja i stanja ove mreže, ali je moguće da ovu firmu stavimo na noge kako bi bila u funkciji za ono za što je i namijenjena - naglasio je Hadžić.



Dodaje da će ovim kreditom, za koji imaju spremnu projektnu dokumentaciju, izmijeniti agregate te rekonstruirati najbolniju tačku ovog preduzeća, a to je izvorište Bačevo koje oko 95 posto građana snabdijeva vodom.



- U tom izvorištu je strašno stanje, jer ne postoji alternativno napajanje električnom energijom. Imali smo slučaj gdje nam je pregorio jedan kabal, pa nam je trebalo dugo vremena samo da ga nađemo. I to je konstantna borba koju vodimo da bi ostarjeli sistem održali u normalnom stanju - pojasnio je.



Navodi da je u ovom preduzeću zaposleno 887 osoba, od kojih 70 posto osoba obavljaju i terenske i administrativne poslove, a 30 posto samo administrativne.



- Ova firma je prije rata imala oko 1.300 uposlenih koji su vodom snabdijevali puno manji grad. Danas imamo 2.100 plus 25 posto "bespravne mreže" sa 400 uposlenih manje, što nam onemogućava da budemo produktivniji - izjavio je.



Prosječna starost u firmi je 40 godina, a u firmi radi i 147 invalida. Budžet ovog preduzeća za 2016. godinu na osnovu prihoda iznosi 44 miliona KM.



- Naši rashodi su veliki. U prosjeku od 3,5 do četiri miliona KM trošimo na plate, rashode, tekuće obaveze, poreze, obaveze prema dobavljačima i održavanje mreže na mjesečnom nivou. Mjesečni račun za struju iznosi 1.000.000 KM, a mnogi ne znaju da kupujemo vodu. Prosječno račun za tu vodu s jahorinskih vrela je 100.000 KM, a iz Peračkog vrela u Vogošći 60.000KM - kazao je Hadžić.



Također je dodao da je ova uprava zatekla dug od šest miliona za električnu energiju, jer njihov mjesečni račun za električnu energiju iznosi milion KM. Praksa je bila, navodi, da se svaki drugi mjesec isključi struja zbog neplaćanja te da su uspjeli riješiti taj problem, jer su napravili reprogram duga s Elektroprivredom BiH. Istakao je da nisu uspjeli riješiti problem duga prema dobavljačima, koji je jako veliki.



Naglasio je da su njihova vozila uglavnom bile donacije, te da su nedavno nabavili 11 vozila koja služe za odlazak na teren.



Hadžić je za Fenu zaključio da neće doći do povećanja cijena za vodu te će sve svoje kapacitete usmjeriti na uštede i na rekonstrukciju vodovodne mreže u Sarajevu.

