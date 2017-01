Prema najavama meteorologa u sedmici koja dolazi moguće su nove padavine u Bosni i Hercegovini, odnosno susnježica i snijeg u višim, a kiša u nižim predjelima.

Foto: Arhiv

Ponedjeljak će proći bez padavina, ali će nam već od utorka ponovo trebati topliija garderoba, kišobrani i kabanice.



U ponedjeljak će na sjeveru, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne preovladavati magla i niska oblačnost.



U ostatku naše zemlje sunčano. Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature će se kretati od -12 do -6, na jugu od -2 do 4, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 8 do 12 stepeni.



U Sarajevu se očekuje sunčano, nešto slično kao što je bilo i tokom vikenda. U nižim dijelovima grada jutro i dio prijepodneva, bit će s maglom ili sumaglicom. Jutarnja temperatura oko -8, a dnevna oko 1 stepen.



Već od utorka u večernjim satima najavljen je snijeg. Jutro će u većini područja biti sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana i u večernjim satima očekuje se naoblačenje sa sjeverozapada. Padavine se očekuju u večernjim satima i u noći sa utorka na srijedu.



U područjima iznad 1.200 metara bit će susnježica i snijeg, a u nižim sa kišom. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od -1 do 4, a dnevne od 1 do 6, na jugu od 7 do 12 stepeni.



U srijedu, prvog dana februara, očekuje se oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. Na istoku, sjeveroistoku Bosne, uglavnom, bez padavina. Na jugu Hercegovine padavina u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Jutarnje temperature od -2 do 3, na jugu od 1 do 5, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 7 do 12 stepeni.



Dugoročna porognoza je nešto bolja u odnosu na početak januara, kada su dani prolazili u „debelom“ minusu.



I kraj januara i početak februara neće biti mnogo topliji, ali se očekuje nešto više temperature u odnosu na početak godine kada su jutra bila posebno hladana.



I ova neće biti mnogo bolja, ali se ne očekuje da živa u termometru padne 10 stepeni ispod nule. I tokom dana će biti toplije, tako da možemo donekle odahnuti kada je zima u pitanju.



I dalje će biti hladno, očekuje se onako pravo zimsko vrijeme, ali bez ekstremnih hladnoća kakve su zabilježene u dobrom dijelu decembra , pa i januara.





