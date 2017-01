Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić ponovio je danas da je za provođenje reformi za koje su se opredijelili potrebno mnogo više vremena te da se sve ne može završiti u mandatu jedne Vlade.

Foto: FENA

Novalić je danas na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" govorio u okviru teme "Kako dalje u vođenju reformskih procesa", naglasivši da je na putu reformi od izuzetnog značaja pomoć akademske zajednice i nevladinih organizacija.



- Ove dvije grupacije smatramo prirodnim prijateljima reformskih procesa - mišljenja je Novalić, koji je podsjetio na sve segmente Reformske agende za koju je kazao da nije običan dokument budući da su ga potpisali svi politički akteri u Bosni Hercegovini.



Ocijenio je da je krajnje vrijeme da se prestanu rješavati problemi u trenutku kada se dogode nego je za pitanja od značaja za sve građane Federacije ključno nalaziti srednjoročne i dugoročne mjere.



U fokus svog obraćanja članovima Kruga 99 stavio je zapošljavanje jer je to nazvao ciljem i posljedicom ekonomskog rasta, ali i reformi jer se prvo radilo na zakonima iz područja fiskalne i porezne politike, radno-pravnog zakonodavstva te poslovnog okruženja, a tek sada trebale bi uslijediti reforme koje tiču socijalnog aspekta, vladavine prava te reforma javne uprave.



Objasnio je da brojni nesporazumi oko broja zaposlenih pojavljuju zbog različitih podataka Porezne uprave koja bilježi svakog zaposlenog (26.700 novozaposlenih) i Agencije za statistiku FBiH koja prikuplja podatke i obrazaca koje popunjavaju samo oni koji zapošljavaju više od 10 osoba (17.000 novozaposlenih).



- Ove brojke samo su pokazatelji ekonomskog rasta i oporavka i izlaska iz recesije koja se "nastanila" ovdje 2008. godine tokom svjetske ekonomske krize - dodao je premijer Novalić.



Federalna vlada je i ove godine u budžetu predvidjela novih 30 miliona KM za novo zapošljavanje, a dodatna kreditna sredstva za ove namjene u visini od 50 miliona eura za BiH odobrila je i Svjetska banka.



Najveći broj ljudi zaposlio je Bingo 498 osoba, Prevent 436 osoba, ali Novalić pojašnjava da u Federaciji BiH postoji 50.000 obrtničkih djelatnosti koje imaju jednog do pet zaposlenih, tako da su najveći broj ljudi zaposlila mala preduzeća.



Dodao je da se broj novozaposlenih ne odnosi na one koji su potpisali ugovor o djelu jer se za njega ne plaća ni porez, niti se knjiži, ali i ne otvara takozvani obrazac zapošljavanja.



Takvih ugovora ima 236.000 te Novalić najavljuje da će se novim zakonom o doprinosima oporezivati ovi ugovori, ali i dalje se neće smatrati zapošljavanjem jer to po zakonu nisu.



Odbacio je danas Novalić ponovo tvrdnje o prodaji Bh Telecoma, dodajući da je za njega ključno pitanje restruktuiranje Telecoma da se ne ponaša kao državna kompanija nego kao privatna i da se njome na taj način upravlja.



- Odatle proizilaze svi naši nesporazumi. To mi kao Vlada pokušavamo nametnuti. Imamo odjel za korporativno upravljanje koji se bavi pravljenjem izvještaja svih 18 strateških kompanija. Nastojimo uvesti pravila ponašanja koja važe na privatnom slobodnom tržištu, a to su mjere restruktuiranja i štednje - zaključio je federalni premijer Fadil Novalić.



(FENA)