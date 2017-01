Prema najavama meteorologa naredne sedmice u Bosni i Hercegovini moguće su nove padavine, odnosno susnježica i snijeg u višim, a kiša u nižim predjelima, prenosi Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

U nedjelju će na sjeveru, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne preovladavati magla i niska oblačnost, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Na jugu i jugoistoku Herecegovine očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH vrijeme će biti sunčano. Puhat će slab vjetar, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevne temperature kretat će se od -3 do četiri, na jugu od sedam do 11 stepeni Celzijusa.



U Sarajevu vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura bit će oko jedan stepen Celzijusa.



U ponedjeljak na sjeveru, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne očekuje se maglovito vrijeme i niski oblaci. U ostatku BiH vrijeme će biti sunčano. Puhat će slab vjetar promjenljivog smjera. Jutarnje temperature iznosit će od -12 do -6, na jugu od -1 do četiri, a dnevne od -2 do četiri, na jugu od osam do 12 stepeni Celzijusa.



U utorak jutro u većini područja bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana i u večernjim satima očekuje se naoblačenje sa sjeverozapada. Padavine se očekuju u večernjim satima i u noći sa utorka na srijedu. U područjima iznad 1200 metara moguća je susnježica i snijeg, a u nižim kiša. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od -1 do četiri, a dnevne od jedan do šest, na jugu od sedam do 12 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



U srijedu moguće je oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Na istoku, sjeveroistoku Bosne, uglavnom, bez padavina. Na jugu Hercegovine padavina će biti u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Jutarnje temperature od -2 do tri, na jugu od jedan do pet, a dnevne od jedan do sedam, na jugu od sedam do 12 stepeni.



U četvrtak očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature iznosit će od -2 do četiri, na jugu od jedan do sedam, a dnevne od tri do deset, na jugu od osam do 13 stepeni Celzijusa.



(AA)