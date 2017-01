Nakon dolaska blizu 5.000 učesnika Igmanskog marša na Veliko polje, mnogobrojne delegacije položile su vijence i cvijeće na Spomen-obilježje pripadnicima Prve proleterske brigade koja je 28. januara.1942. godine stigla do ovog mjesta, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Centralnom obilježavanju 75. godišnjice Igmanskog marša prisustvovalo je od 15.000 do 20.000 osoba, koji su na Veliko polje uglavnom stigli autobusima.



Ove godine zabilježen je rekordan broj gostiju iz zemlje i inostranstva. Igmanski marš je jedan od najvažnijih partizanskih pohoda na prostorima bivše Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Nakon dolaska učesnika marša, delegacije boračkih udruženja iz Beograda, Užica, Bajine Bašte, Makarske, zatim delegacije iz Slovenije, delegacija SUBNOR-a Kantona Sarajevo, položile su vijence i cvijeće na Spomen - obilježju pripadnicima Prve proleterske brigade koja je 28. januara 1942. godine, krećući se prema slobodnoj teritoriji u Foči, stigla do ovog mjesta na planini Igman.



Prema riječima predsjednika Organizacionog odbora Igmanskog marša Ibrahima Durme, na obilježavanju se nalazi do 20.000 osoba.



"Ovo je međunarodna manifestacija. Ovdje su prisutni ljudi iz svih susjednih država kao i Austrije i Italije. Ova godina je jubilarna, ali i rekordna po posjetiocima. Po našoj procjeni, prema broju autobusa i ostalih vozila pretpostavljamo da je danas na Igmanu od 15.000 do 20.000 ljudi. U Maršu je, prema izvještaju komandanta, učestvovalo oko 5.000 ljudi", istakao je Durmo.



Naglasio je da je u pitanju i rekordan broj učesnika Marša.



"Ovo je najveći broj učesnika. Broj posjetitelja i učesnika Marša se povećava iz godine u godinu. Javljale su nam se i pojedine studentske i izviđačke organizacije. Mlade ovo interesuje", kazao je Durmo.



Slovenka Marija Benčina je i u 91. godini odlučila da i danas, četvrti put učestvuje u Maršu. Uz harmoniku i prijatelje iz Slovenije bila je na čelu kolone.



"Ovo je četvrti put da sam ovdje i svaki put pješačim", kazala je Marija.



Iz Ljubljane je stigla i Sonja Mavrić (70). Prema njenim riječima, iz Slovenije je organizovano stiglo nekoliko autobusa.



"Drugi put sam ovdje, a drugi dolaze godinama. Uz pomoć Marša ljudima koji su osvojili ovu državu bude se uspomene. Moji roditelji su bili u partizanima u Sloveniji", kazala je Mavrić.



Istakla je da je jako bitno da mladi znaju o dešavanjima '40-tih godina prošog stoljeća i Igmanskom maršu.



"Kod nas u Sloveniji su malo promijenili historiju i izbačen je ovaj dio historije. Tako da mladi ljudi ne znaju šta je bilo, šta se događalo", poručila je Mavrić.



Sa prijateljima na obilježavanju godišnjice Igmanskog marša bio je i Šemso Aljić.



"Svake godine dolazim ovdje. Dolazit ću dokle god se budem mogao kretati. Ovo je za mene događaj koji je nezaboravan i koji ne treba da zaborave ni stariji ni mlađi. Treba da se prenositi historija ovog pokreta", poručio je Aljić.



Učesnici Igmanskog marša su uz zvuke partizanskih pjesama, zastave bivše Jugoslavije, slike Josipa Broza Tita i transparente s porukom "Druže Tito, mi ti se kunemo", kao i zastave SUBNOR-a i državne zastave BiH, iz mjesta Hadžići kod Sarajeva jutros pješice krenuli ka Velikom polju na Igmanu. U maršu su učestvovali ljudi iz raznih krajeva BiH i susjednih zemalja, pripadnici svih generacija, od najmlađih, tinejdžera, omladinaca, do najstarijih antifašista.



Prije polaska, na spomenik na Brezovači položili su vijence i cvijeće, minutom šutnje i učenjem Fatihe odali počast borcima-partizanima poginulim u Drugom svjetskom ratu koji su pokopani na tom mjestu.



(AA)