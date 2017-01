U Republici Srpskoj i danas, 21 godinu nakon rata, postoje alternativni smještaji za izbjeglice i reseljene osobe.

Arhiv / 24sata.info

Zaključno sa 30. novembrom 2016. godine, u svim vidovima alternativnog smještaja u RS-u, boravi 2.992 porodice i 64 osobe u gerijatrijskom smještaju, navodi se u izvještaju Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a.



Resorno ministarstvo je iz entitetskog budžeta plaćalo zakup smještaja za 1.057 porodica, u kolektivnom smještaju je njih 156, u stanovima izgrađenim donacijama 185, a u stanovima kojima raspolaže Vlada RS-a 837.



Zabrinjava podatak da je najveći broj porodica, njih 718, koriste alternativni smještaj od 10 do 15 godina, a takvih je 50,92 posto u odnosu na ukupan broj, a 304 porodice koriste predmetne stambene jedinice više od petnaest godina, ili izraženo u procentima 21,56 posto.



Većina se izjasnila da želi integraciju u mjestu boravišta. Kada je u pitanju starosna struktura, najveći broj je srednjih godina, dok je osoba starijih od 65 godina 19,6 posto, a maloljetnih 9,6 posto.



Nadležni ponovo obećavaju da će stambeni status te kategorije stanovništva biti prioritetno riješen u naredne dvije godine.



- Kroz smještajne kapacitete, rješava se oko 1.500 korisnika, polovina od ukupnog broja - 2.992 porodice. Preostali broj porodica, korisnika svih vidova alternativnog smještaja, riješit će se kroz zajedničke programe i projekte, a to su: Regionalni stambeni program, Program Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB-2) i Program Saudijski razvojni fond, ukoliko se ovi projekti, čija je realizacija u toku, relizuju u predviđenom kapacitetu - navodi se u Informaciji o ostvarivanju prava izbjeglica, raseljih i povratnika u RS, koju će 7. februara razmatrati poslanici entitetskog parlamenta.



Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS najavilo je i da će provesti potpunu reviziju korisnika svih vidova alternativnog smještaja, kako bi trajna rješenja bila samo za one koji u potpunosti ispunjavaju sve uslove u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iz te oblasti i nemaju drugu stambenu jedinicu, ni u ranijem mjestu prebivališta, ni u sadašnjem mjestu boravišta.



U informaciji se tvrdi da je od 2001. godine kroz alternativni smještaj prošlo oko 15.000 porodica, ili blizu 50.000 osoba.



Značajan broj dosadašnjih korisnika alternativnog smještaja sam je rješavao svoje stambeno pitanje.

(fena)