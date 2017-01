Nakon dugog hladnog perioda temperatura u Bosni i Hercegovini od sutra će napokon ući u plus.

Foto: Arhiv

Temperatura skoro cijeli januar nije izlazila iz minusa, a u nekim mjestima dostizala je čak i -28°C.



Tako prema podacima Hidrometerološkog zavoda RS sutra nas ujutro očekuje hladno vrijeme uz umjeren do jak mraz i pretežno oblačno, na sjeveru i istoku ponegdje maglovito. U južnoj polovini zemlje vedro.



Tokom dana na krajnjem sjeveru i istoku magla i niski oblaci se zadržavaju uz hladno vrijeme i temperaturu ispod nule.



U ostalim predjelima, pogotovo na planinama, djelimično razvedravanje uz sunčane periode i blagi porast temperature. Na jugu pretežno sunčano i toplije.



Vjetar slab sjeveroistočni i istočni.



Najviša dnevna temperatura vazduha od -3°C u maglovitim predjelima, do +3°C u sunčanim, na jugu do 10°C.



U nedjelju ujutro hladno uz mraz, oko rijeka, po kotlinama i visoravnima magla.Od zapada preko jugozapada do juga sa promjenjljivom oblačnošću. U centralnom pojasu od zapada do istoka vedro i sunčano. Tokom dana promjenjljivo oblačno na zapadu i jugu, povremeno i pretežno oblačno, a na sjeveru i sjeveroistoku sa više sunca. I dalje suvo.



Jutarnja temperatura vazduha od -11°C do -5°C, na jugu oko nule, u višim predjelima do -14°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 1°C do 6°C, na jugu do 12°C, u maglovitim predjelima od -2°C.



Prema najavama meteorologa u ponedjeljak ujutro biće hladno uz mraz, na sjeveru i istoku magla i niska oblačnost, u ostalim predjelima vedro.



Tokom dana pretežno sunčano osim sjevera gdje će se zadržavati promjenjljivo do pretežno oblačno. Krajem dana postepeno naoblačenje sa sjeverozapada.



Jutarnja temperatura vazduha od -10°C do -5°C, na jugu oko nule, u višim predjelima do -14°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 1°C do 5°C, na jugu oko 10°C, u maglovitim predjelima od -2°C.



U utorak ujutro nas očekuje hladno vrijeme uz mraz, na sjeveru i istoku niska oblačnost, u ostalim predjelima vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost.



Tokom dana pretežno sunčano osim sjevera gdje će se zadržavati promjenjljivo do pretežno oblačno. Krajem dana ponovo postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. Do jutra u srijedu sa padavinama na sjeveru i to uglavnom snijegom.



Dnevna temperatura će imati mali hod. Jutarnja temperatura vazduha od -3°C do 1°C, na jugu oko 3°C, u višim predjelima do -6°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0°C do 4°C, na jugu oko 10°C, u maglovitim predjelima od -2°C.





(NN)