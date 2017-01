Menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), na čelu sa generalnom direktoricom Sebijom Izetbegović, održao je danas u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati rada najveće zdravstvene ustanove u BiH za 2016. godinu.

Uveden red



Kako je kazala Sebija Izetbegović, brojni ljekari nisu ispoštovali svoj radni odnos, zloupotrebljavali su svoj položaj, pravo na bolovanje, te se nisu pridržavali radnog vremena, kao ni održavali normalne uslove rada na svojim radnim mjestima. Uvođenjem reda, kako je kazala, ti ljekari su napustili ovu zdravstveni instituciju.



Ti ljekari su, kako je rekla, nastavili održavati svoju privatnu praksu i tu toku radnog vremena na KCUS-u.



Izetbegović je navela kako prije preuzimana funkcije generalne dirketorice KCUS-a nije imala pravu sliku dešavanja i "izuzetno teškog stanja u svakom pogledu - finansijskom, organizacionom, tehničkom, opremljenošću, starošću opreme, amortizaciji..."



- Izvještaj finansijske policije dokazuje sve ovo što sam rekla - navela je ona.



Svojim dolaskom je, kako kaže, izabrala neke nove članove menadžmenta, postavila neke koji su bili neophodni. Pored toga, kako kaže, poseban problem na KCUS-a je veoma narušeno stanje međuljudskih odnosa uposlenika. Izetbegović je istakla da su analizom internih pravnih akata pronađene situacije koje su se mogle proglasiti čudesnima.



- Bilo mi je neophodno fizički obići sve klinike. KCUS je ogroman pogon. Morala sam susresti kolege koje nisam poznavala, sve medicinske sestre, sve naše radnike. To je bio ogroman posao, ali neosporno i veoma koristan. Odmah sam uvidjela da je veći dio bivše upravljačke strukture bio na bolovanju. Ta uporna bolovanja trajala su mjesecima, dok su se ti uposlenici šetali gradom, bili po kafanama... Naši pacijenti su za to vrijeme strpljivo čekali, pri tome je rastao broj pacijenata na listama čekanja - rekla je Izetbegović.



Kako je navela, u obilasku klinika bila je u popodnevnim i večernjim satima.



- U popodnevnim satima dežurni doktori nisu ni dolazili na posao. Radnim danom dežure plaćamo oko 150 KM, vikendom 250 KM, a preko 350 KM praznikom. Oni su dežure to vrijeme provodili u svojim kućama ili na svojim klinikama - naglasila je generalna direktorica KCUS-a.



Četiri neradna dana



Prema njenim riječima, na nekim klinikama bilo je uobičajeno da šef sebe stavi sebe u dežuru srijedom, četvrtkom je slobodan, u petak je na bolovanju, a vikend mu je slobodan, te tako uveže četiri neradna dana.



- Određene kolege, osim dva mjeseca godišnjeg odmora, obavezno su uzimale još jedan. Bilo je situacija da dežurni ljekari specijalisti nisu odgovarali telefonskim pozivima mlađim kolegama. Saznali smo da neke medicinske sestre rade izuzetno teške poslove, bave se transportom teške opreme, dok su neke bile pošteđene takvog posla. Imali smo prilike da su roditelji sa malom djecom dolazili i rekli da čekaju četiri sata, da bi doktori prolazili pored njih i rekli da nemaju vremena - kazala je Izetbegović.



Svako jutro pri dolasku na posao, navodi, zaticala je 500 ljudi na hodnicima, glasnih, vidno iznerviranih, te je u civilu znala zalutati među njih i shvatiti da na ulazu u laboratorij postoje još jedna bočna vrata na koja su ulazili "probrani pacijenti".



- Kad sam se lično pojavila na ta vrata, nisam mogla ući. Sestra mi je rekla da ne mogu ući, a onda sam se predstavila da me poslala generalna dirketorica. Zdravu uslugu trebaju po redu i na vrijeme da dobiju svi oni koji plaćaju zdravstveno osiguranje - istakla je Sebija Izetbegović.



Navela je kako je biohemijska laboratorija izgledala kao neka "twilight zona", samo tri osobe su pružale usluge za 500 pacijenata, koji su do 15.30 sati čekali kako bi izvadili krv.



- Dakle, mi smo istog momemnta sabrali broj uposlenika biohemijske laboratorije, koji je bio izuzetno prljav, neorganiziran. Krenuli u brzu akciju da pokažemo da se brzim djelovanjem sa postojećim kadrom i resursima može značajno poboljšati usluga. Sada naši pacijenti nikad ne čekaju duže od 30 minuta za uzimanje uzoraka krvi za laboratorijske pretrage. Ta laboratorija je prvo mjesto na kojem smo pokazali da sa postojećim kadrom i resursima možemo napraviti veliki napredak - kazala je Izetbegović.



Ona je dalje navela da je zaključeno kako interna pravna akta Kliničkog centra nisu rađena po statutu, te je i veliki broj postupaka rađen protivno tom dokumentu.



Rascjepkane klinike



- Ustanova u kojoj ima 3.600 uposlenih, funkcionira na 171.000 metara kvadratnih. Pri obilasku smo naišli na situaciju koja nam je ukazala da je veliki broj klinika destruiran, rascjepkan u male klinike. Čak je oformljena i jedna klinika na kojoj je uposlen samo jedan doktor koji je sam sebi bio šef. Čak 553 čovjeka na KCUS-u imala su šefovska mjesta sa posebnim ovlaštenjima i posebnim plaćama - dodala je Izetbegović.



Naglasila je kako je novi menadžment dolaskom na KCUS zatekao milionski vrijednu opremu u operacionim salama koja zaključno sa 31.12.2015. nije evidentirana, ali je godinu ranije već bila korištena.



- Moji rezultati su odlični. Preuzimanjem dužnosti generalne direktorice zatekla sam ukupne obaveze KCUS-a u iznosu od 95 miliona KM, kao i sudske sporove za period 2011-2015. godina u iznosu od 4,5 miliona KM, što zajednički iznosi 100 miliona KM obaveza KCUS-a. Sa 30.12.2016. izvršili smo plaćanje obaveza u vrijednosti 63 miliona KM, i time smatram da smo jedinstvena ustanova u cijeloj državi. U ovom trenutku ne postoji nijedna institucija koja je u tako kratkom roku tako dobro funcionirala - ističe Sebija Izetbegović.



Dalje navodi kako su napravljene uštede na svim nivoima.



- Uštedili smo na reprezentaciji, putovanjima, nemamo službene vozače, ne plaćamo hotele, nemamo izmišljenih funkcija, uveli smo kontrolu na svim nivoima. Smanjili smo troškove fiksne i mobilne telefonije za 227.000 KM. Smanjili smo i broj rukovodećih radnih mjesta i tu uštedili 600.000 KM. Uštedili smo 250.000 KM na odlasku zaposlenika u penziju. Naši planovi u 2017. odnose se na finansijsku stabilizaciju i popravljanje plaća svih uposlenika - poručila je Izetbegović.

Sebija Izetbegović: Ima nas vojska



Na pitanje novinara o strukturi uposlenika KCUS-a, Izetbegović je navela kako ova zdravstvena ustanova, među ostalim radnicima, ima 583 ljekara specijalista, te 75 ljekara na specijalizaciji.



- Medicinskih sestara i tehničara je 1.671, ekonomista 35, pravnika 17, vozača 29, čistačica i pralja 337, bravara...Ma ima nas vojska - 3.600 uposlenih - dodala je Izetbegović.

Imamo odličnog hirurga, ali za njegov rad nema opreme



- Prije dolaska na KCUS saznali smo da je jedan odličan mladi hirurg educiran za urođene srčane mane. Međutim, da bi on mogao da to svoje znanje primijeni, trebala bi da mu se napravi oprema koju Bosni i Hercegovini ne žele da isporuče. Dakle, problem je u nabavci. Mi smo to pokušali nabaviti čak i preko Hrvatske i preko Slovenije, ali bezuspješno - kazala je Izetbegović.



Ističe kako je od ranijeg menadžmenta naslijedila situaciju u kojoj su pojedinci imali po 11 funkcija.



- Mi smo u procesu razdvajanja toga, svi će obavljati samo po jednu funkciju. Dakle, svi će dobiti svoje mjesto koje zaslužuju. Planiramo proširiti odjel hemodijalize, svašta se lijepo dešava na KCUS-u - zaključila je Sebija Izetbegović.

