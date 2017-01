Turizam u Hercegovini dugo je bio jednosezonskog karaktera, ali u posljednje vrijeme ima naznaka da se stvari kreću nabolje. Više je projekata i oblasti koje bi turiste mogle privući i zimi te ih zadržati neko vrijeme, što je najvažnije za naše turističke radnike.

U Hercegovine se uvijek priča samo o ljetnoj sezoni, a naši ljudi griješe kad zimu povezuju samo sa snijegom i sportovima koji su povezani s njim, govori nam Semir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dodaje da je i u velikim zimskim centrima po Evropi posljednjih godina bilo vrlo malo snijega pa se i njihovi kapaciteti nadopunjuju drugim sadržajima.



"Kad je riječ o našem kantonu, cilj je dugo bio, a njemu se približavamo, da od Hercegovine napravimo jedan prepoznatljiv turistički brend koji će raditi tokom cijele godine. Pored izuzetno uspješnih ljetnih sezona, već smo prestali biti prolazna destinacija, ljudi ostaju duže, što najbolje vidimo po ispunjenosti smještajnih kapaciteta, koji se sve više grade", kazuje naš sagovornik.



Ruište kao pravi primjer



Hercegovina ima dva mala zimska turistička centra, više izletišta, nego centra, Ruište i Risovac. Oba, kaže Temim, rade veoma dobro, te navodi sjajan primjer Ruišta kako se jedna mikro turistička destinacija može razviti.



Ruište je planinsko odredište 18 kilometara sjeverno od centra Mostara. Hotel sa skijalištem nalazi se na nadmorskoj visini od 1.050 metara.



"Odličan je to primjer saradnje privatnog, javnog i nevladinog sektora. Javni sektor je uradio dobar put do Ruišta, javnu rasvjetu, telefoniju... Privatni sektor je izgradio divan objekat, a ima i još privatne inicijative. Na kraju je Turistička zajednica kao nevladin sektor, sve smo to obilježili, mapirali, uradili brdsko-biciklističke staze, sagradili stazu zdravlja iznad hotela i sve to dobro promovisali", navodi Temim tu sinergiju tri faktora kao pravi način.



Planinska je to destinacija koja je popularna, posebno kod gostiju s Jadrana.



"Ruištu je nekad nemoguće prići od brojnih turista. Vidim dosta gostiju iz Dalmacije, kojima je blizina Mostara, ali i Ruišta, atraktivna", potvrđuje naše navode Temim.



Ipak, za produženje sezone i aktiviranje turističkih potencijala to nije dovoljno.



"Znamo da ne možemo samo na tome bazirati produžetak sezone. Važno je ono što smo do sada imali, da u toku čitave sezone imamo organizovane grupe koje dolaze sa dalekog istoka. Njima je turistička destinacija Evropa, u sklopu toga su i Mostar i Hercegovina. Za produžetak sezone najvažniji su hotelski kapaciteti. Važno je da smo dobili nekoliko boljih hotela, kao što su Mepas i Hotel Mostar, uz ove ranije koje smo imali, gradi se i veliki Hotel Ruža", zaključuje naš sagovornik.



Kongresni turizam, možda nekad i golf tereni



Hercegovački turistički radnici kombinuju kongresni turizam, uz sve ono drugo što Hercegovina može ponuditi pa Temim kaže:



"Imamo relativno lijepo vrijeme, kulturno-historijski turizam, vinski turizam i poznate vinske ceste. Turistička zajednica HNK provodi projekte ruralnog turizma, a to je traženo u posljednje vrijeme".



Turistička zajednica nije propustila ni sportske klubove koji se mogu staviti u funkciju poboljšanja turističke ponude.



"Važna je ideja koju osmišljavamo u oblasti sportsko-rekreacionog turizma. Želimo objediniti sve te sportske klubove koji se mogu baviti turizmom, planinare, brdske bicikliste, lovce, ribare, kajakaše, raftere, ponuditi im usavršavanje i alate da se bave turizmom, te ih predstaviti svijetu", govori Temim o tome kao prioritetu za naredni period.



Uz kongresni turizam, uvijek se povuče i pitanje golf terena čija je gradnja dugo najavljivana u Mostaru. Na lokalitetu Bijelog Polja u više je navrata najavljivan početak izgradnje golf terena, sadržaja koji bi trebao privući onu najvišu klasu gostiju. Golf tereni bili bi upereni na stotine hiljada, da ne kažemo milione golfera iz sjevernih dijelova Evrope koji zimi traže terene s boljim klimatskim uslovima.



"Golf privlači specifičnu klijentelu koja traži sve vrhunsko, a mi tu imamo šta ponuditi. Najvažnije je da u regulacionom planu postoje predviđene lokacije, ali privatna inicijativa je ta koja se treba aktivirati", zaključuje Semir Temim iz TZHNK.



Blagaj, centar vjerskog i kulturno-historijskog turizma



Nijedna priča o turizmu u Hercegovini ne bi bila potpuna bez spominjanja Blagaja. Nadaleko poznata derviška tekija već desetljećima privlači turiste iz svih krajeva svijeta. Tekija je na izvoru rijeke Bune, a iznad nje, na strmoj stijeni stari grad hercega Stjepana Kosače.



Tekija privlači vjernike, stara tvrđava je u obnavljanju pa tek treba biti iskorištena u potpunosti, a do tada turistički radnici iz Blagaja nastoje izgraditi kapacitete da privuku i one najzahtjevnije goste.



Elfid Tanović u sklopu svog Hotela Ada u Blagaju gradi dodatne smještajne jedinice, ali i wellness, bazene, sportske terene... kako bi privukao starije goste, penzionere iz Skandinavije. Ne ide to lako, ali nas uvjerava da je to jedan od onih pravaca u kojima je budućnost za naše turističke radnike.



Eko i avanturistički turizam



Osim klasičnih i na ovim prostorima uobičajenih vidova turizma, Blagaj je posljednjih godina postao prava mala oaza modernih turističkih pravaca. Udruženje omladinski klub "Novi val" uredilo je posljednjih godina prekrasan eko-park u Galčićima iznad Blagaja, a formira se i penjački klub "Blagaj Climbing". Osim uređenja okoliša i brige za neke zaštićene životinjske vrste, kao što su bjeloglavi supovi, formirali su niz penjačkih pravaca, izgradili vještački zid, educiraju mlade penjanju i nastoje privući penjače iz cijele Evrope.



"Aktivni smo cijele zime, priroda je i tada prekrasna, a dolaze nam ljudi željni uzbuđenja i novih stijena iz raznih dijelova svijeta. Ovo je još početak, ali očekujemo da će eko-turizam i avanturizam biti neko novo svjetlo za razvoj ovog kraja. Ljudi se ovdje penju iznad blagajske tekije, oko čuvenog starog grada Hercega Stjepana, to je kulisa koja ljudima koji dođu sa strane oduzima dah", govori nam Haris Čusto iz kluba "Blagaj Climbing".



Blagajski avanturisti, ali i turistički radnici novog kova, napravili su i sjajnu hiking stazu do Zelene pećine, nepristupačnog lokaliteta iznad vrela Bune, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine i poznatog prahistorijskog pećinskog naselja.



Zdravstveni turizam kao posebna šansa



Hercegovina je geografski dobro postavljena za zdravstveni turizam, govori nam doktorica Jadranka Knežević, ugledna liječnica poznata po projektu Banke koštane srži.



"Na dobroj je nadmorskoj visini, ima mediteransku klimu s toplim ljetima i u posljednje vrijeme hladnim zimama, prekrasnim rijekama, jezerima, šumama, brdima sa puno kamena. Mostar kao glavni centar Hercegovine je smješten u kotlini između pet planina, a nedaleko prema jugu je Jadransko more. Hercegovina je idealna za izgradnju terena za golf, terena sa životinjama, tu su konji za liječenje osoba s posebnim potrebama, biciklističke staze za oporavak od problema lokomotornog sistema...", navodi dr. Knežević samo neke mogućnosti.



Tereni za golf već postoje u Posušju, moguća je i dalja gradnja. Konji kao terapeuti postoje u Gorancima iznad Mostara, gdje je nadmorska visina blizu 900 m, imaju biciklištičke staze kroz šumu, kao i staze za šetnju.



"Ono što je u posljednje vrijeme posebno razvijeno je medicinski turizam, u oblasti stomatologije. Naime, kod nas su pristupačne cijene dovele do toga da nam dolaze ljudi iz Zapadne Evrope i šire na liječenje zuba i bolesti usta. Plastična hirurgija polako ulazi u našu Hercegovinu, kao i klimatsko-banjska lječilišta kojih već imamo na nadmorskoj visini od blizu 900 metara", kaže naša sagovornica.



Nismo mogli, a da se ne dotaknemo i Banke koštane srži, a na to doktorica Knežević kaže:



"Počeli smo animiranje ljudi za 'Registar matičnih ćelija koštane srži'. To je prvi korak za pronalaženje davatelja matičnih ćelija. Da bismo počeli pripremati bolesnika za transplantaciju koštane srži moramo prvo naći davatelja za njega. Poslije operacije za njih bi trebale biti osigurane besprijekorno čiste sobe sa svim pratećim uslugama. Bilo bi dobro i najjednostavnije napraviti posttransplantacijska lječilišta u koja bi uz bolesnika mogli biti smješteni i svi oni koji dođu u pratnji bolesnika".



"Zdravstveno hotelijerstvo kod nas treba razvijati jer je Hercegovina prekrasno podneblje sa puno sunca, dosta kiše, a evo imamo i snijega koji se kratko zadržava", govori nam Jadranka Knežević. Usput, imamo dobro razvijen vjerski turizam u Međugorju koji možemo povezati sa zdravstvenim. Nadamo se da će nadležni pronaći načina da pomognu u izgradnji ovakvih objekata.



