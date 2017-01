Odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Bileća Radoslav Brčić rekao je za Srnu da su ga danas napali ljudi bliski skupštinskoj većini dok je dolazio na svečanu sjednicu lokalnog parlamenta.

Foto: Screenshot

On tvrdi da su mu sa leđa prišli brat Dražena Dunđera, odbornika SRS "Dr Vojislav Šešelj", i još jedna osoba i da su ga počeli udarati.



Uvrede nakon napada



"Oborili su me, slomili dva telefona i sat. Otrgnuo sam se i udaljio", kaže Brčić i dodaje da se javio u Dom zdravlja Bileća i da je slučaj prijavio policiji.



Brčić kaže da ga je po dolasku u salu Skupštine opštine počeo da vrijeđa i psuje Dražen Dunđer.



"Suprostavio sam se juče na sjednici njegovoj politici, jer smatram da opštinu Bileća vode u sunovrat. Bahato se ponaša godinama unazad", rekao je Brčić.



Zbog ove situacije svečanu sjednicu napustilo je pet odbornika SNSD-a, odbornik Ekološke partije, SP-a i Ujedinjene Srpske.



Načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić, koji je član SNSD-a, najoštrije je osudio napad na Brčića, navodeći da se takve stvari ne smiju dešavati i da svi imaju pravo na svoje političko mišljenje i stavove.



"Iako je bilo predviđeno da se na početku obratim odbornicima to nisam učinio", rekao je Aleksić za Srnu.



Sa druge strane, Dražen Dunđer, kako javlja mojahercegovina.com, kaže da Brčić može samo da pretpostavlja ko stoji iza toga i ništa više.



“On i zaslužuje dobar degenek zbog uvreda koje mi je izrekao juče i posebno toga što je pominjao moju porodicu, i ja ću se pobrinuti da za to dobije kaznu kakvu zaslužuje” , rekao je Dunđer.



Tuča na sjednici



Podsjetimo, na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Bileća 12. decembra prošle godine došlo do fizičkog obračuna između predstavnika SNSD-a Predraga Čuknića i odbornika Srpske radikalne stranke "Vojislav Šešelj", Dražena Dunđera.



Do incidenta je, naime, došlo kada je za skupštinsku govornicu stao načelnik Opštine Bileća Miljan Aleksić. Dunđer je tokom Aleksićevog govora ustao i doviknuo mu “pu** k****”, nakon čega je silom reagovao Čuknić.



Prema rečima Dražena Dunđera, na ovakav potez ga je navelo to što je Aleksić u svom govoru rekao Dunđeru da ga može “srce okinuti” ako ne bude imao skupštinsku većinu.



Nakon žestoke prepirke i naguravanja jedan od odbornika SNSD-a iščupao je mikrofon i njime gađao Dunđera, poslije čega je data pauza.





(Oslobođenje)