Aplikacijski proces za delegate koji žele sudjelovati na ovogodišnjoj konferenciji MostiMUN-a u Mostaru bit će otvoren od 23. januara do 13. februara ove godine, priopćili su u utorak organizatori.

Arhiv / 24sata.info

Već devetu godinu za redom, mladi studenti sa Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta "Džemal Bijedić" okupljaju se kako bi organizirali konferenciju koja prima oko 100 studenata iz više od 15 zemalja.



Studenti ovom konferencijom žele predstaviti BiH u pravome svjetlu, razbijajući predrasude i osvještavajući mlade ljude koji pokazuju ogromno zanimanje za sudjelovanje na konferenciji te time stječu širok raspon vještina, od korištenja engleskog jezika do govorenja u javnosti.



Funkciju delegata čine student i studentice od 18-25 godina, no ni srednjoškolci nisu isključeni.



MostiMUN je simulacija rada UN-a, a delegati će biti podijeljeni u četiri vijeća. Svaka osoba predstavlja stav jedne države, imajući po dvije teme o kojima treba raspravljati i nuditi rješenja o gorućim pitanjima.



Konferencija koja ima veliki značaj za Mostar i BiH održavat će se od 26. do 30. aprila ove godine na Sveučilištu u Mostaru.



Svi zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji mogu se prijaviti na web link: https://goo.gl/forms/mjEgTQvc7ib7yND23



(FENA)