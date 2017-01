Digitalni su mediji budućnost, ali posljednja istraživanja pokazuju kako i štampa pronalazi svoje načine i puteve opstanka i razvoja – izjavio je Mujo Selimović, generalni direktor MIMS grupacije i izdavač Oslobođenja.

Dodao je kako i njegova dnevna tiskovina razvija digitalne platforme, kao i ostatak svijeta, traže puteve prema mlađoj publici te nastoje poboljšati medijsku pismenost.



Objektivnost



Kao jedan od važnijih stvari za medije istaknuo je objektivnost, korektnost, te društvenu odgovornost.



- Svjetska asocijacija izdavača aktivno je uključena u problematiku i možda najvažnijih medijskih izazova danas kakav je odnos prema lažnim vijestima. Nije neka utjeha, ali to ipak znači da nije riječ samo o domaćem problemu. Jedan od recepta je upravo izgradnja povjerenja, kako na relaciji medija i konzumenata tako i onog međumedijskog - kazao je Selimović u intervjuu za današnje izdanje Večernjeg lista BiH.



Dodao je kao u svezi s tim izdavači daju okvir, trasiraju put, a urednici i novinari osiguravaju ugled mediju.



- Ugled se ne stječe lažima, barem ne na duže staze. Bosna i Hercegovina je, kao zemlja s još uvijek živim sjećanjima na rat i podijeljenost, time više osjetljivija i nerijetko se događa da mediji nose prevelik teret društvene odgovornosti. Usuđujem se ustvrditi kako su mediji, ponajprije novine, i u takvim uvjetima uspjeli otvoriti brojne tabu-teme, pokrenuli procese i nametnuli se kao čuvari demokracije – kazao je Selimović koji je nedavno izabran u Glavni odbor organizacije The World Association of Newspapers and News Publishers - WAN-IFRA.



Priznanja



- Iskreno, bio sam iznenađen i prijedlogom da se nađem u Glavnom odboru WAN-IFRA-e. Sigurno znate da je riječ o sistemu otvorenog, online glasanja i da Svjetsko udruženje novina i novinskih izdavača okuplja oko 3000 kompanija iz 120 zemalja. U toj ogromnoj mreži ispostavilo se kako sam dobio pozamašan broj glasova, ne samo iz Bosne i Hercegovine, i da sam izabran. Oslobođenje je dobitnik Zlatnog pera, nagrade koju ovo udruženje dodjeljuje, pa pretpostavljam da je i taj podatak utjecao na konačan ishod i broj mojih glasova. Hvala svima koji su me podržali – kazao je Selimović, prenosi Fena.





