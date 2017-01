U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječene tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Tokom dana, ponegdje u sjevernim, centralnim i planinskim područjima moguće je provijavanje slabog snijega. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno.



Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od -11 do -5, na jugu od 0 do 5, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu od 6 do 10 stepeni.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -5, a najviša dnevna oko 1 stepeni.



(Avaz)