Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack posjetila je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, a jedan od razloga je dugogodišnja suradnja Ambasade i te visokoškolske ustanove u međudržavnoj razmjeni studenata i nastavnog osoblja u okviru Fulbrighte programa.

Povod je i ovogodišnje obilježavanje 40. godišnjice Fakulteta koji je već dvije godine punopravni član Sarajevskog univerziteta.



Cormack je čestitala ovu godišnjicu studentima i profesorima Fakulteta islamskih nauka i u izjavi novinarima naglasila dugu tradiciju učešća američke ambasade u programima razmjene, koji uključuju i studente ove viskoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine.



U okviru te suradnje je na Faklultetu islamskih nauka angažirana osoba iz Sjedinjenih Američkih Država koja predaje engleski jezik, podsjetila je Cormack.



Dekan Zuhdija Hasanović, koji je među ostalima bio domaćin američkoj ambasadorici, rekao je da ovaj fakultet ima angažiranog lektora engleskog jezika otkako su profesor Enes Karić i drugi profesori i asistenti boravili u okviru njihovog akademskog rada u Sjedinjenim Državama u toku Fulbrighte programa.



Podizanje jezičke kompetencije značajno je i zbog toga što 2018. godine, najavio je dekan, na Fakultetu islamskih nauka startuje studijski master program na engleskom jeziku.



On je ambasadorici Cormack i prijašnjim ambasadorima njene zemlje izrazio zahvalnost za dugogodišnju uspješnu suradnju.



Fakultet islamskih nauka pohađa oko 680 studenata na sva tri ciklusa studija, a po broju nastavnog osoblja, oko 46, to je relativno mala ustanova, ali ne i po nivou akademskog obrazovanja, naglasio je Hasanović.



Osim dekana, domaćini ambasadorici Cormack bili su prodekan za nastavu Ahmet Alibašić, prodekan za međunarodne odnose Kenan Musić i profesorica na fakultetu Dina Nadarević.



Ambasadorica se interesirala za historiju fakulteta i živopisne zgrade u kojoj je smješten pa su joj domaćini kazali i podatak da je 1887. godine tu osnovana Šerijatska sudačka škola.



Dekan Hasanović je podsjetio i na ovogodišnje obilježavanje 480. godišnjice Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, visokorangirane škole u to vrijeme.

