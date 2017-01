Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika u Bosanskohercegovačkoj radio-televiziji (BHRT) održao je danas protest upozorenja zbog, kako su kazali, katastrofalne finansijske situacije u ovoj kući, zbog koje je ugrožena egzistencija svih radnika i njihovih porodica.

Foto: AA

Prema njihovim riječima, upitne su plate radnicima, ne uplaćuju se redovno svi doprinosi, uslovi rada su katastrofalni, a sredstva za rad su zastarjela. Zbog svega toga Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno rješavanje stabilnog finansiranja BHRT-a.



Upravni odbor je podsjetio da traži da se navedeni zahtjev realizuje u roku od 60 dana, a o ovom problemu su upozorene sve nadležne institucije, ali se do danas ništa nije riješilo, u prvom redu zbog, kako su kazali, političke neodgovornosti.



Predsjednik Samostalnog sindikata radnika BHRT Damir Smital izjavio je da je protest organizovan kako bi ukazali na mnogobrojne probleme radnika BHRT, na "neodgovorno ponašanje vladajućih struktura koje su prema zakonima u BiH dužne riješiti problem".



"Radnicima BHRT nisu uplaćeni doprinosi za penziono osiguranje više od 20 mjeseci. Za to vrijeme, BHRT uredno plaća kredit za jedan dio digitalne opreme. Naravno, BHRT-u je potrebna nova oprema kako ne bismo nastavili zaostajati za javnim servisima u Evropi, jer osim ovog, manjeg dijela nabavljene digitalne opreme ostatak naših sredstava za rad je iz vremena davnih osamdesetih godina prošlog vijeka", rekao je Smital.



Smatra da je osnovni uzrok svih problema nepostojanje političke volje da se obezbijedi stabilno finansiranje BHRT-a i da ne postoje nikakve naznaka da će se stanje ubrzo promijeniti.



"Ignorantski odnos vlasti, odnosno Parlamentarne skupštine BiH, kao osnivača BHRT-a je prevršio svaku mjeru. Od njih zahtijevamo hitne izmjene zakona o javnom RTV sistemu u roku od 60 dana kako bi se obezbijedilo stabilno finansiranje BHRT-a. Do sada su parlamentarci za svako rješenje našli novi problem. Samostalni sindikat u BHRT-u ima rješenje za ovaj problem i zbog toga tražimo hitan sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, njegovim zamjenicima i resornim minstrima. Također tražimo sastanak sa kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine BiH kako bismo mogli prezentovati naša rješenja i čuti od njih na koji način misle riješiti ovaj problem", istakao je Smital.



Kako je kazao, Samostalni sindikat radnika u BHRT-u, koji broji više od 500 članova, će kao takav samostalno kreirati načine borbe za prava njihovih članova, radnika BHRT-a.



"Sve što žele radnici BHRT-a je da nam se omogući da radimo svoj posao i da budemo plaćeni za svoj rad", poručio je Smital.



Današnjem skupu podršku je pružio i Savez samostalnih sindikata, čiji je predsjednik Ismet Bajramović izjavio da se danas protestvovalo ne samo za spas BHRT radnika, već i spas svih medijskih uposlenika.



Sve medijske kuće u BiH je pozvao na ujedinjenje, odnosno formiranje sindikata kakvi su formirani širom Evrope i da se kao takvi, ujedinjeni, izbore za svoja prava.



"Narod misli da u ovoj kući zaposleni imaju enormno visoke plate. Nažalost, ja moram da kažem, i to sam pročitao, da 62 posto ljudi ima platu od 550 do 700 maraka, da je vaš prosjek plata ispod prosjeka države BiH. Narod treba da zna istinu, narodu neko mora reći istinu. Medijski radnici su ti koji mogu to da kažu, već odavno pozivam sve medijske radnike da se konačno ujedine i konačne naprave granski sindikat koji će biti najjači sindikat unutar BiH", poručio je Bajramović.



Borka Rudić iz Udruženje BH novinari, koje je i ranije ukazivalo na važnost opstanka javnog RTV sistema u BiH i tražilo urgentno rješavanje problema finansiranja, istakla je da je jako važno da sindikat danas javno kaže da će biti u stalnom zasjedanju i stalnom protestnom okupljanju do trenutka dok se ne riješi stabilno finansiranje javnih servisa.





(AA)