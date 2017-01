Januar je pri kraju, a za razliku od prvih nekoliko dana kada nama je donio obilne sniježne padavine izuzetno niske temperature, do kraja ove sedmice temperature neće ići daleko ispod nule, a snijeg će zaobići veći dio zemlje. Međutim, padavine nas očekuju na samom kraju mjeseca, ali dobra vijest je da tada stižu i veće temperature.

Foto: Arhiv

Nedjelja će u većini zemlje biti vedra uz dnevne temprature od -6 do 0, na jugu 6 do 11 stepeni. Vedro će biti i u ponedjeljak, ali samo u Hercegovini i zapadnoj Bosni, dok se u ostalim dijelovima zemlje očekuje pretežno oblačno vrijeme s maglom. U centralnim i istočnim dijelovima Bosne naoblačenje će se tokom dana smanjivati, a dnevne temperature kretat će se od -3 do 2, a na jugu od 8 do 12 stepeni.



Utorak će u cijeloj BiH biti uglavnom oblačan, a u pojedinim dijelovima Bosne u poslijepodnevnim satima je moguć i slab snijeg. Dnevne temprature će se kretati od -4 do 1, a na jugu od 6 do 10 stepeni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne u srijedu će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, a u ostatku zemlje oblačno. Temperature će biti nešto niže, od -3 do 2, a na jugu od 5 do 10.



U četvrtak će u Hercegovini biti vedro, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Dnevne temperature će se kretati od -3 do 2, a na jugu 6 do 10.



Krajem mjeseca će uslijediti period nestabilnih vremenskih prilika s padavinama širom zemlje. Porast temperatura očekuje se od 29. januara kada će se maksimalne dnevne u Bosni kretati od 4 do 9, a u Hercegovini od 8 do 13.





(Klix.ba)