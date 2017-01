U fočanskom selu Budanj, iznad kopa Novog rudnika mrkog uglja "Miljevina", aktiviralo se ogromno klizište koje je "progutalo" dvije štale, došlo do samih kuća, prekinulo seoski put, pokidalo elektrovodove, zatrpalo seoske bazene sa pitkom vodom i ugrozilo opstanak pet domaćinstava.

Klizište dugo oko 400 i široko oko 300 metara pokrenulo se pola sata iza ponoći, a mještani su u mrkloj noći, bez struje i mjesečine, uspjeli nekako da evakuišu stoku iz dvije štale dok su tonule u krater.



Danilo Filipović, koji je sa suprugom i sinom, te uz pomoć komšija, uspio da izbavi svih 20 krava i četvero teladi, rekao je Srni da ih je probudio zastrašujući huk pucanja tla.



"Grozno... Kao da mitraljez rešeta, takvo je bilo pucanje. Ulijetali smo sa baterijom i izbacivali krave i telad. Brzina puta vještina, ne znam da li bih se smijao ili plakao", kaže Filipović.



Njegova supruga Milka, koja je poznata na fočanskoj pijaci po kvalitetnom siru i kajmaku, kaže da su cijelu noć proveli budni sa kravama na snijegu i da u kuću nisu smjeli ulaziti.



"Nestalo je prvo struje, a onda je počelo da puca na svaku stranu, štala da se ruši, lome se grede, zidovi ispadaju, patosi se kidaju, temelji... strašno, mnogo strašno. Uspjeli smo da izvedemo sve krave, sve drugo nam je propalo - stočna hrana, muzilice, mnogo materijala. I auto nam je odnijela zemlja", rekla je Milka.



Ona ističe da se klizište aktiviralo usljed iskopavanja uglja.



"Rudnik nas je potkopao. Ovo je mirno i lijepo mjesto, a oni su nas potkopali i doveli do ovoga", kategorična je Milka.



Predstavnici Rudnika obišli su ugrožena domaćinstva i obećali im nadoknadu štete, te privremeni smještaj u motelu na Baljevom Polju kod Foče i objekte za smještaj stoke.



"Iz Rudnika nude smještaj, ali je to neuslovno za 20 krava. Nigdje ne mogu da nađem smještaj za toliko stoke. Ne znam šta ću, još niko ne daje pravo rješenje", rekla je Milka Filipović.



Tehnički direktor Rudnika Dušan Ždrale rekao je Srni da se ovako nešto nije moglo predvidjeti.



"Sve je rađeno prema propisima. Ispunjeni su svi tehnički uslovi i redovno imamo inspekcije koje nas obilaze. Ovo je prirodna nepogoda", tvrdi Ždrale.



On je napomenuo da će svi mještani biti obeštećeni.



"Koliko se može, svi će biti obeštećeni. Smjestit ćemo ih objekte preduzeća Pavgord, a obezbijedili smo i objekte u krugu Rudnika za smještaj stoke, bar privremeno, dok ne nađemo neko bolje rješenje", rekao je Ždrale.



Mještane je obišla i komisija opštine Foča na čelu sa vršiocem dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Mensudom Jahićem.



"U toku su dogovori sa vlasnikom Rudnika da iznađemo rješenje. Ako ne bude pronađeno rješenje, mi ćemo ga kao opština naći i, u svakom slučaju, nećemo ostaviti ljude na cjedilu i nećemo otići odavde dok ne riješimo problem", rekao je Jahić.





