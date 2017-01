Pojačan oprez zbog ugaženog snijega ili leda na kolovozu, savjetuje se na dionicama u planinskim predjelima. Izdvajaju se putni pravci: Ključ-Bihać, Bosanski Petrovac-Drvar, Livno-Glamoč-Mrkonjić Grad i Livno-Kupres.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica i na ostalim dionicama, a posebno se izdvajaju putevi u višim predjelima, kao i mostovi, vijadukti i prilazi tunelima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skreće se pažnja na moguće odrone zemlje ili kamenja.



Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da na put ne kreću bez zimske opreme, koja je zakonski obavezna za sve kategorije vozila.



Zbog lošeg stanja kolovoza i čestih saobraćajnih nezgoda, ne preporučuje se kretanje dionicom magistralnog puta M-14 Srbljani-Bosanska Krupa. Vozači mogu koristiti alternativni pravac R-402 Cazin-Stijena-Ljusina.



Radovi na području Hrvatske i dalje su aktuelni na graničnim prelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, tako da se na ovim prelazima tokom dana saobraća usporeno. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.



IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:



AUTOPUT

E-661 Banja Luka-Bosanska Gradiška, zbog izgradnje vijadukta Mahovljani, za saobraćaj je zatvorena petlja Mahovljani. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili magistralnog puta M-16 u ovisnosti od pravca kretanja.



MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4

Teslić-Kotor Varoš, zbog deminiranja terena u mjestu Rujevica, radnim danima od 08 do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja.

M-5

Trg Maršala Tita u Bihaću - zbog izgradnje poslovnog objekta saobraća se jednom trakom.

M-6

Čapljina-Studenci (raskršće sa R-425 u naselju Trebižat), zbog radova na rekonstrukciji raskršća, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-6.1

Prolaz kroz Mostar - zbog radova na izgradnji glavnih kanalizacijskih kolektora grada Mostara, od raskrsnice Šemovac do raskrsnice kod Doma zdravlja, saobraća se izmjenjenim režimom saobraćaja, uz postavljenu signalizaciju.

M-14

Srbljani-Bosanska Krupa, zbog čestih saobraćajnih nezgoda i izraženih oštećenja, ne preporučuje se kretanje ovim magistralnim putem. Vozači mogu koristiti alternativni pravac R-402 Cazin-Stijena-Ljusina.

M-17

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraćaj se odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

Žepče-Nemila (petlja Žepče), zbog sanacionih radova saobraćaj se u smjeru Žepča odvija obilaznicom, dok se u smjeru Nemile odvija usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Priboj-Simin Han, zbog sanacije klizišta saobraća se naizmjenično, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

M-19.3

Rogatica-Ustiprača (u mjestu Dub) zbog radova na miniranju terena u vremenskom periodu od 09 do 10 sati i od 14 do 17 sati, dolazi do povremene obustave saobraćaja.



REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo) - zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-435 Nevesinje-Berkovići - u toku su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji ove dionice, zbog čega se saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

R-454a Bratunac-Drinjača - zbog aktiviranog klizišta na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-474 Prnjavor-Doboj (Gornja Vijaka2-Razboj u mjestu Dragalovci) - zbog radova na izgradnji saobraćajnice i mosta preko rijeke Ukrine, na snazi je potpuna obustava saobraćaja za vozila preko 15 tona nosivosti, dok ostala vozila saobraćaju lokalnim putem kroz selo Brestovo.



KANTON SARAJEVO

-Zbog izvođenja sanacionih radova, usporeno se saobraća u ulici Zvornička, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.





