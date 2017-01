Dok se stopa nataliteta kontinuirano smanjuje, mortalitet u Federaciji BiH konstantno je u porastu. O tome svjedoče alarmantni podaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH, ali i Federalnog zavoda za statistiku, zaključno s novembrom 2016. godine.

U novembru su, naime, u FBiH umrle 1.723 osobe, a rođeno je 1.711 beba. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u prvih 11 mjeseci 2016. rođeno je 17.326 djece, ali je umrlo 18.830 osoba, što nam donosi već desetu godinu zaredom negativnu stopu prirodnog prirasta.



Uzroci umiranja



Iako Zavod za statistiku još nije obradio podatke iz decembra 2016., ne očekuje se promjena negativnog trenda u odnosu na godinu ranije, kada je riječ o prirodnom prirastu.



U FBiH je, naime, 2015. rođeno 19.358 djece, a umrle su 21.703 osobe. Inače, ta godina bila je posebno alarmantna, jer je broj umrlih stanovnika povećan za sedam posto u odnosu na prethodnu, te je i vrijednost stope mortaliteta povećana i iznosila je 9,2 posto. U 2015. godini registrirane su 154 umrle bebe, što je bilo povećanje od 7,9 posto.



Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, od 2010. do 2016. u FBiH je zabilježen negativni demografski trend i smanjenje ukupnog broja stanovnika, uz skoro jednak udio žena i muškaraca.



Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo, vodeći uzroci umiranja stanovništva FBiH su oboljenja sistema krvnih žila, čak 53,8 posto, dok su na drugom mjestu sa oko 21 posto maligne neoplazme (rak, zloćudni tumor) uzroci smrti. Na trećem mjestu su endokrina (poremećaj žlijezda) i metabolička oboljenja s poremećajima u prehrani, koji u ukupnoj statistici učestvuju sa 5,5 posto.



Zarazne bolesti



Među vodećim zaraznim bolestima, kako tvrde iz Zavoda, najviše je respiratornih bolesti, a to su gripa, varičele, streptokokna angina.



Također, znatna je prisutnost faktora rizika po zdravlje stanovništva u FBiH, s obzirom na to da duhan konzumira čak 44,1 posto, a alkohol 28,8 posto odraslih osoba. Čak petina stanovništva u FBiH, preciznije 21,2 posto, gojazna je, dok je nešto manje od četvrtine uopće tjelesno aktivno



Opasni otpad velika prijetnja



U Zavodu za javno zdravstvo navode i da nepropisno uklanjanje opasnih otpadnih materija, naročito industrijskog i medicinskog otpada, predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji zdravlju stanovništva. Tako je ustanovljeno da se na komunalnim deponijama odlaže 55 posto potencijalno infektivnog, 23 posto hemijskog i 20 posto farmaceutskog otpada iz zdravstvenih ustanova.



Pehar: Društvo će otići u propast



Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar potvrdio je za "Avaz" da se trenutno još prikupljaju podaci s terena kako bi bio objavljen izvještaj za 2016. godinu.



- Nažalost, već godinama imamo negativan prirodni priraštaj. Trebat će sveukupno mnogo napora u cjelokupnom sistemu da se ovaj trend okrene, jer u suprotnom će ovo društvo otići u propast. Rekao bih da je ovo najmanje problem zdravstva, ali će se na zdravstvu slomiti najprije. Svakako, naš zdravstveni sistem takav kakav jeste ne ide u prilog poboljšanju prilika - rekao je dr. Pehar.



Fakti



- 17.326 beba rođenih u prvih 11 mjeseci 2016.



- 18.830 osoba umrlih u prvih 11 mjeseci 2016.



- 154 bebe umrle 2015.



- 44,1 posto stanovništva konzumira duhan



- 28,8 posto odraslih osoba konzumira alkohol



- 21,2 posto stanovništva gojazno



(Avaz)