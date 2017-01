Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) neustavnim je proglasio određene članove federalnog Zakona o stečajnom postupku, prema kojem su radnici preduzeća u kojima je pokrenut stečaj mogli primati isključivo minimalne plaće i to osam mjeseci, javlja Anadolu Agency (AA).

Ustavni sud BiH / 24sata.info

Tim povodom, danas je u prostorijama Sindikata solidarnosti u Tuzli održana konferencija za novinare, na kojoj je, između ostalih, govorio i Milan Dunović, potpredsjednik FBiH, koji je podnositelj zahtjeva za preispitivanje ustavnosti Zakona o stečaju.



Presuda je donesena 23. marta 2016. godine, a Dunović kaže da je za nju saznao prije dva dana.



"Zašto je presuda sakrivana deset mjeseci od obespravljenih radnika, to je pitanje za Ustavni sud i za neke političke elite koje pokušavaju kontrolirati sve procese u FBiH i cijeloj BiH. Najviše zabrinjava činjenica što je u međuvremenu u proceduru upućen i novi zakon o stečajnom postupku, a navedenom presudom je jasno stavljeno do znanja da je i novi prijedlog protuustavan, jer se napravila samo jedna izmjena i umjesto osam, radnici mogu primiti 12 minimalnih plaća", izjavio je Dunović, ističući da se vremenski period ne može ograničiti, niti se plaća smije ograničiti na minimalnu.



Dunović je izrazio nadu da će parlamenti u FBiH i cijeloj državi shvatiti da su Bosnu i Hercegovinu gradili radnici, te da se njihova prava i imovina ne mogu uskraćivati zakonima koji se donose sistemom preglasavanja.



Profesor Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić poručio je da su na isti način opljačkani i radnici u bh. entitetu Republika Srpska, a skrivanje presude, smatra on, bio je način da se ona obesmisli donošenjem novog zakona, koji je "prepisan iz starog".



"Imate političke elite koje se ni oko čega ne mogu usaglasiti osim u vezi s pljačkom vlastitog stanovništva. Kada te stvari počinju dolaziti u žižu javnosti, onda postaje vrlo bitno gdje se koji puk postrojava, kome je zabranjen ulaz u koju zemlju i podgrijava se atmosfera. Logikom pravne norme, ovo što se radilo, funkcioniranje pravnog poretka mora doći na naplatu, osim u slučaju novog rata. Zato sada opljačkanim radnicima i jedni i drugi guraju puške u ruke", smatra Begić.



Ova presuda će, smatra Mahir Mešalić, poslanik u Parlamentu FBiH biti vodilja za izmjenu Zakona o stečajnom postupku.



Procjene su da je samo u Tuzlanskom kantonu ovakvim neustavnim odredbama nanesena višemilionska šteta.



(AA)