Predstavnici kompanije ArcelorMittal Zenica održali su u srijedu konferenciju za medije na kojoj su informisali javnost sa stanjem kotlova koji se koriste za grijanje grada, a koji su od početka mjeseca januara nekoliko puta zaustavljani zbog kvarova, ostavljajući Zeničane u hladnim stanovima, javlja Anadolu Agency (AA).

Generalni direktor kompanije Biju Nair rekao je kako je rad kotla broj dva trenutno zaustavljen na 24 sata radi sanacije kvara koji je uočen jučer.



"U nedjelju smo počeli s grijanjem, ali smo zaustavili na 24 sata radi novog popravka. Očekujemo da ćemo uspostaviti grijanje u večernjim satima. Zbog kvarova i gubitaka, moramo nastaviti sa remontom sljedeće dvije do tri sedmice. Također, nastavljamo sa popravkom kotla broj 1 dok ga ne vratimo u funkciju", rekao je Nair.



Iz kompanije ArcelorMittal predložili su projekt izgradnje novih pet kotlova na zemni gas i interne plinove kojim bi se ustabililo grijanje grada, a koje bi ArcelorMittal Zenica koristio i za svoju proizvodnju.



"Svi nivoi vlasti su naš projektni koncept primile dobro. Jedina stvar je što nismo došli do konačne odluke. Čekamo na rješenje u kojem AMZ ne bi bio dio grijanja od 2009. godine, ali kad smo saznali da takvo rješenje nije na vidiku, 2016. u februaru smo prema gradu uputili prijedlog joint-venture kompanije za grijanje. Naš prijedlog bi trebao biti spreman u naredna dva mjeseca, no moramo čekati odluku o učešću gradskih vlasti u ovom projektu", objasnio je Nair.



On je rekao da je predviđeno da se ne koristi ugalj, a bili bi smanjeni troškovi investicije i proizvodnje pare. Projekt bi bio, kako tvrdi, ekološki prihvatljiv i u skladu s evropskim standardima.



"Našli smo i potencijalne partnere koji dolaze van BiH, ali ako grad želi grijanje iz ovog joint-venture projekta, grad mora donijeti odluku o učešću grada, odnosno partnerstvu u projektu, na šta čekamo. Cijena projekta je 46 miliona eura, odnosno 92 miliona KM. Šest milona eura vrijedna je postojeća infrastruktura, čime bi investicija bila oko 40 miliona eura, od toga 14 miliona eura učešće kompanije, a ostalo bi bili zajmovi od Svjetske banke za razvoj i drugih banaka, dok bi učešće grada bilo između dva do dva i pol miliona eura, ako se na to odluče", rekao je Nair, dodavši kako je ArcelorMittal Zenica ponudio ovo rješenje gradskim vlastima zbog nepostojanja rješenja koje bi riješilo problem grijanja grada.



Nair je kazao kako za grijanje grada rade sve što je u njihovoj mogućnosti, objasnivši da problem postoji od 2010. godine, a izgradnja novih kotlova ne bi utjecala na isporuku grijanja, uz uvjet da to sadašnji kotlovi mogu izdržati, s obzirom da se nalaze u jako lošem stanju.



On je naglasio da, bez obzira odluči li se grad na učešće u ovom projektu, ArcelorMittal ostaje u Zenici, ali ako odgovor gradskih vlasti bude negativan, ostaje i problem grijanja grada.



Emir Krgo, direktor departmenta Energetika, rekao je kako se pokušava iznaći najbolje rješenje za grijanje grada, ali i nastavak rada kompanije, koja je zbog kvarova u prethodnim danima pretrpjela velike gubitke.



"Problem je prisutan nekoliko godina i želimo pronaći najbolja rješenja da obezbijedimo grijanje, ali i rad kompanije. Kad rade kotlovi, radi i kompanija i imamo grijanje. Prošla sezona je bila solidna, dosta stvari smo uradili na unaprijeđenju grijanja, a to je uključivalo i gašenja određenih postrojenja poput turbine od 25 MV, a i odrekli smo se proizvodnje električne energije, na čemu je kompanija gubila, a kako bi se podigao nivo grijanja. Status kotla broj 2 je bolji nego kotla br 1, koji je u jako lošem stanju. On je kritičan i ljeti i zimi. Ova sezona je krenula dobro, desilo se što se desilo, a ovakav tip zastoja i sa ovakvim temperaturama još nije bio u kompaniji, ni prije 20 ili 30 godina", rekao je Krgo i naglasio kako su timovi u vrijeme kvara na kotlovima radili i po 24 sata kako bi se kvarovi što prije otklonili.



Zeničani su 8. januara na izuzetno niskim temperaturama ostali bez grijanja nekoliko dana zbog kvarova na kotlovima broj 1 i 2 koji se koriste za grijanje grada. Nakon popravka, do kvara dolazi ponovo u srijedu, nakon čega su Zeničani grijanje dobili ponovo tokom vikenda.



Novi kvar na kotlu otkriven je u utorak ujutro, nakon čega je kotao broj 2 koji se jedini trenutno koristi za grijanje grada ponovo zaustavljen, a normalizacija grijanja se, ukoliko popravak bude išao po planu očekuje u večernjim satima, odnosno u četvrtak ujutro.



