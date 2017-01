Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH potvrdila je autentičnost dokumenta kojim je naređeno sprovođenje kontraobavještajnih zadataka u odnosu na Srbiju, saznaje Klix.ba.

Foto: Klix.ba

Uprkos tome što su pojedini političari iz entiteta Republika Srpska tvrdili kako je OSABiH izdala naredbu za prisluškivanje srbijanskih zvaničnika, ove tvrdnje pokazale su se netačnim.



Naime, ovakav potez OSA-e uslijedio je nakon saznanja da obavještajne službe Srbije vrše kontinuiran i ofanzivan nastup prema pojedinim građanima i institucijama BiH, a koje realizuju aktivnosti koje su okarakterisane kao vrlo ozbiljna prijetnja po sigurnost BiH.



Iz tog razloga OSABiH je predložila uvođenje obavještajnog prodora kao oblika operacije koju provode u cilju proširivanja raspoloživih te prikupljanja konkretnih i novih saznanja o obavještajnim napadima i prodorima obavještajnih službi iz Srbije prema BiH, njenim institucijama i građanima s ciljem utjecaja na određene tokove i kretanja u našoj državi.



Riječ je o dokumentu s oznakom "povjerljivo" koji je prva objavila Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) i koji je naknadno novinarima tumačio potpredsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić.



U narednom periodu institucije BiH trebalo bi da sprovedu detaljnu istragu kako bi se utvrdilo na koji način je tajni dokument dospio u javnost. Ovaj postupak ne bi trebao dugo trajati s obzirom na to da je mali broj osoba imao pristup ovom dokumentu.





Foto: RTRS



Pojedini članovi Zajedničke komisije za nadzor nad OSA-om tvrdili su i ranije da u zahtjevu OSA-e nema ništa sporno i suprotno zakonu s obzirom na to da je obaveza ove agencije da štiti integritet države i stavi pod nadzor sve one oni koji uđu u BiH s lošom namjerom.



Član Komisije i bivši ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović ranije je izjavio za Klix.ba da je neko pogrešno interpretirao dokument medijima kako bi se dodvorio susjednoj zemlji i narušio odnose BiH i Srbije te da nisu tačne informacije da je OSABiH prisluškivala srbijanske političare.





Foto: RTRS



Podsjećamo, u kabinet potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića navodno je 16. decembra stigla pošiljka s oznakom "Tajno",



Riječ je o dokument pod nazivom "Prijedlog za zavođenje obavještajnog prodora", a čije su metode navodno dio akcije "Ušće" koje su, zapravo, kako stoji u dokumentu, odgovor na obavještajni nastup sigurnosnih službi Srbije prema građanima i institucijama BiH.



Za četvrtak (19. januar) je zakazana zajednička sjednica rukovodstva Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i Zajedničke komisije za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH koja djeluje pri Parlamentarnoj skupštini BiH.







