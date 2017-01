Kongres pod nazivom "Borba protiv ideološkog ekstremizma - između realnosti i očekivanja“, koji se održava u Kuwaitu, okupio je predstavnike ministarstava vakufa i unutrašnjih poslova iz zemalja regiona Bliskog istoka, predstavnike islamskih zajednica, te humanitarnih organizacija, islamskih mislilaca i intelektualaca.

Reis Kavazović / 24sata.info

U fokusu kongresa je borba protiv ekstremizma, prevencija i liječenje ideje ekstremizma, borba protiv ekstremizma i radikalizma putem medija, internet mobilizacije i širenja ideje o ekstremizmu i terorizmu, problemi u uspostavljanju komunikacije s nosiocima ideje ekstremizma, izazovi nadležnosti i kadrovske osposobljenosti, uspostavljanje globalne strategije u sprečavanju širenja ekstremnih ideja, i druge slične teme koje će u naredna dva dana biti prezentirane na ovom skupu.



Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović je govorio o iskustvu Islamske zajednice u BiH u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma, te kazao da su bosanskim muslimanima - Bošnjacima i njihovoj zajednici oduvijek bili strani radikalizam i svaki oblik ekstremizma, a to je zato što su se Bošnjaci držali učenja islama, te je u njihovoj zemlji oduvijek bilo mjesta za pripadnike svih vjera i nacija.



Podsjetio je na dolazak Jevreja u BiH, kada su iz Andalusa u 16 stoljeću protjerani zajedno s muslimanima, a osmanski sultani su im dali utočište u svojim provincijama, a to je "islam kakvog mi poznajemo i na koji smo ponosni".



Naglasio je da svi oni koji pokušavaju da islam i muslimane, zbog onoga što čini mala skupina među muslimanima, optuži za radikalizam i terorizam, trebaju da pogledaju u bosanske muslimane i njihovo iskustvo.



- Svjesni smo mi i svih globalnih nepravdi koje se čine prema muslimanima, ali te poteškoće na koju nailazimo kao Ummet ne smiju rezultirati time da odustanemo od svoje humanosti i visokih standarda islamskog morala. Kao Ummet ne smijemo skliznuti u radikalizam i bratoubilačke ratove jer će nas to vratiti u neznanje iz kojeg nas je Uzvišeni Allah svojom milošću izveo - poručio je reis Kavazović.



Naveo je da je IZ u BiH pokrenula niz aktivnosti i projekte u cilju sprečavanja širenja raznih vrsta vjerskih radikalizama i ekstremizama kojima je naša zajednica ali i društvo u cjelini jako izloženo.



Oformljena je, naveo je, komisija koja ima zadatak da istraži ideologiju tekfira i nasilnog ekstremizma i da s pozicija izvornog islamskog učenja i tradicije ponudi odgovor na ovaj izazov te je izdata zajednička izjava najodgovornijih predstavnika bošnjačkog naroda u državnim, političkim, vjerskim, akademskim, kulturnim i drugim institucijama BiH u kojoj je izražen zajednički stav prema pojavama radikalizma, ekstremizma i terorizma u BiH, Evropi i svijetu.



Reis Kavazović je od vjerskih, teoloških i obrazovnih krugova i institucija muslimanskih zemalja izrazio očekivanje da cijene autentično povijesno iskustvo i identitet Bošnjaka "za čije smo očuvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života“, saopćeno je iz Vakufske direkcije IZ u BiH.



Od lidera evropskih zemalja, posebno članica Evropske unije, u kojima su muslimani manjina, očekuje da se suprotstave islamofobiji, diskriminaciji muslimana i njihovom poistovjećivanju s teroristima i neprijateljima civilizacije.



-Od međunarodne zajednice očekujemo da se, uporedo s legitimnom borbom protiv terorizma, angažira i na uklanjanju političkih, ekonomskih i socijalnih nepravdi prema muslimanskim narodima i zemljama, budući da takve nepravde doprinose porastu siromaštva, očaja i beznađa, kao pogodnog tla za pojavu ekstremizma - zaključio je reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.



(FENA)