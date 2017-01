U Federaciji BiH je, prema prispjelim podacima iz nadzora, tokom prve sedmice ove godine u porastu broj prijavljenih oboljenja sličnih gripi i broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija.

Ilustracija / 24sata.info

Zavod za javno zdravstvo FBiH na web stranici navodi da je oboljenja slična gripi prijavilo osam od deset kantona u Federaciji BiH.



- Oboljenje se javlja u svim dobnim skupinama, ali se najveći morbiditet registrira kod male djece i djece školske dobi - navode iz Zavoda.



U periodu od oktobra prošle godine do 8. januara ove godine prijavljeno je 11.382 slučaja slična gripi.



Da bi se smanjio rizik od gripe stručnjaci savjetuju izbjegavanje gužve (skupova i zatvorenih prostora), u slučaju kašljanja i kihanja nos i usta brisati maramicom koju nakon korištenja treba baciti u smeće.



Preporučuje se i često pranje ruku sapunom i vodom jer to smanjuje rizik, ako sapun i voda nisu dostupni koristiti sredstva na bazi alkohola. U slučaju bolesti savjetuje se ostanak kod kuće, kao i provjetravanje prostorija i dezinfekcija površina.



Inače, sezonsku gripu karakterizira spektar simptoma, od blagih do teških s lošim ishodom. Simptomi su visoka temperatura, kašalj (obično suhi), glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, malaksalost, grlobolja i curenje nosa.



Većina ljudi se oporavi i simptomi prestaju u roku od sedam dana i bez liječničke pomoći.

(FENA)