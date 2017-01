Prema prognozi meteorologa, u narednim danima u Bosni se očekuje snijeg, a u Hercegovini uglavnom kiša, javlja Anadolu Agency (AA).

Federalni hidrometeorološki zavod BiH (FHMZ) za ponedjeljak, 16. januar, prognozira snijeg za područje Bosne, i kišu i slab snijeg za Hercegovinu. Padavine se očekuju u drugom dijelu dana, a očekivana visina novog sniježnog pokrivača je od jedan do pet, na planinama od pet do deset centimetara, lokalno do 15.



Temperature će biti slične onima prethodnih dana i kretat će se od minus 10 do minus četiri, na jugu od jedan do pet stepeni Celzijusa.



Snijeg se očekuje i u utorak, 17. januara, dok će slaba kiša biti u Hercegovini u jutarnjim satima.



U srijedu, 18. januara, snijeg će padati u Bosni, a temperature će se kretati od minus devet do minus tri, na jugu od minus jedan do tri.



Slično vrijeme bit će i u četvrtak i petak, 19. i 20. januara.



