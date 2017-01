U Bosni i Hercegovini jutros je bilo oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini bez padavina.

Foto: Arhiv

Visina snijega u 07.00 sati: Čemerno 53 centimetra, Bjelašnica 49, Goražde 35, Ivan-sedlo 28, Mrkonjić Grad 27, Gacko i Kupres 25, Tuzla 24, Sarajevo 17, Doboj i Sokolac 15, Jajce i Srebrenica 14, Bosanski Novi, Drvar i Gradačac 13, Livno 10, Banja Luka i Banja Luka 9, Bijeljina i Rudo 8, Prijedor 7, Bugojno 5.



Količine padavina u protekla 24 sata: Gacko 60 milimetara, Mostar 56, Čemerno 45, Drvar 41, Trebinje 40, Ivan-sedlo i Livno 38, Prijedor 32, Sanski Most i Čapljina 31, Mrkonjić Grad 30, Goražde i Neum 29, Doboj 28, Jajce 25, Sarajevo 23, Foča 21, Bosanski Novi 19, Sokolac 16, Bugojno 13, Bjelašnica i Tuzla 12, Gradačac, Višegrad i Zenica 10, Rudo 9, Srebrenica 8, Bijeljina 6.



Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -9 stupnjeva, Kupres -6, Ivan-sedlo, Livno i Sokolac -4, Goražde -3, Drvar i Sarajevo -2, Bugojno i Jajce -1, Gradačac, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Tuzla i Zenica 0, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 1, Mostar, Trebinje i Čapljina 2 i Neum 4.



Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 931 milibar, za 11 milibara je niži od normalnog i sporo raste.



U Bosni danas prijepodne biti pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većini područija. Tokom dana, slab snijeg je moguć ponegdje u centralnim i istočnim djelovima. U Hercegovini jutro je umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima, uz nešto više oblaka, može pasti i malo kiše. Vjetar u Bosni slab sjeverenog smjera, a u Hercegovini slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 7 stupnjeva. Poslijepodne i u večernjim satima pad temperatura zraka.



U Sarajevu danas će biti pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne sa susnježicom i slabim snijegom. Tokom dana postupan prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura oko 1 stupanj, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)