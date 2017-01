Ministarstva unutrašnjih poslova zasad nisu zabilježili povećan broj zahtjeva za izdavanje pasoša, nakon što je objavljena informacija o tome da 21. marta ističe ugovor sa sadašnjim dobavljačem pasoških knjižica.

Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) Edim Nesimi kazao je ranije Feni da će ova institucija Vijeću ministara predložiti zaključenje ugovora o nastavku isporuke sa sadašnjim dobavljačem do okončanja tenderske procedure kako građani BiH ne bi ostali bez pasoških knjižica.



Kako je za Fenu potvrdila direktorica Uprave administracije i podrške Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Sanja Petrović, bez obzira na to upozorenje na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata nije zabilježeno povećanje broja zahtjeva za izdavanje putnih isprava.



- Ukoliko se uporede podaci iz istog perioda prethodne godine, broj zahtjeva u prvim danima januara 2017. godine je čak i manji nego početkom januara 2016. godine - navela je Petrović.



Očekuje da će nadležne institucije na državnom nivou iznaći mogućnost za prevazilaženje ove situacije kojom se nagovještava mogući nedostatak pasoških knjižica.



U Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Feni je rečeno da, iako je u organizacionim jedinicama uočeno povećanje broja podnesenih zahtjeva za izdavanje pasoša, to je karakterističan period s obzirom na protekle praznike i zimski raspust u školama.



- U tom vremenu uobičajeno je određeno povećanje obima poslova, pa i u dijelu koji se odnosi na zahtjeve za izdavanje pasoša - kažu u MUP-u ZDK.



Načelnica Odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović također je u izjavi za Fenu naglasila da ni u tom entitetu nema gužvi niti zastoja kada je u pitanju izdavanje putnih isprava.



Naime, problem predstavlja činjenica da sadašnji način izrade bh. pasoša ne dozvoljava stvaranje zaliha, odnosno pasoška knjižica se pravi tek nakon što građanin na lokaciji za izdavanje pasoša podnese zahtjev.





(FENA)