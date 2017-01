Ambasador BiH u Belgiji Draško Aćimović razgovarao je sa potpredsjednikom kompanije Brussels Airline Hermanom Carpentier o mogućnosti otvaranja direktne aviolinije na relaciji Sarajevo-Banja Luka-Brisel, te pokretanja kargo prevoza iz Banja Luke.

Brussels Airlines / 24sata.info

Aćimović je istakao da BiH, nakon što je podnesen zahtjev za članstvo u EU i dostavljen Upitnik, očekuje do kraja 2017. godine kandidatski status u EU što bi doprinijelo intenziviranju avionskog putničkog saobraćaja na relaciji BiH- Belgija, preko Brisela i za druge prekookeanske destinacije, te da postoji realan ekonomski interes za otvaranje ove linije.



U izjavi Srni ambasador je naglasio da postoji niz mogućnosti i u saradnji u oblasti kargo prevoza, te istakao mogućnost avionskog povezivanja sa Rusijom i Turskom za prevoz robe preko BiH.



On je ocijenio i da bi otvaranje ove linije bilo sprovedeno uz podršku vlasti BiH, te Republike Srpske i Federacije BiH.



Potpredsjednik Brussels Airline Hermanom Carpentier smatra da postoji realan interes ove kompanije za otvaranje linije BiH-Belgija, napominjući da približavanje članstvu EU, prema njihovim pokazateljima, dovodi do povećanja broja putnika prema Briselu.



On je potvrdio da postoji mogućnost da Brisel bude i tranzitna tačka putnika za BiH iz drugih zemalja, s obzirom na visoku frekvenciju letova sa mnogobrojnih destinacija.



Carpentier je napomenuo da je ova kompanija od Nove godine postala dio "Lufthansa" grupacije, te da je u narednom periodu planirano proširivanje poslovanja.



Na evropskoj teritoriji ova kompanija uglavnom obavlja putnički prijevoz, dok za dalje destinacije, kao što su Afrika, Amerika i Indija vrši kombinovani prevoz robe i putnika.



Prijedlog za otvaranje nove linije bit će proslijeđen nadležnim službama, a vlasti u BiH su zamoljene da što hitnije dostave raspoložive statističke podatke o prometu roba i putnika sa oba aerodroma - Banje Luke i Sarajeva, kao i raspoložive podatke o operativnim troškovima.



Također, sa belgijske strane postoji interes da se prezentacija ovih podataka, kao i stručni sastanci iz ove oblasti upriliče u Briselu u narednom periodu.



(SRNA)