Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine (FHMZ) BiH izdao je crveno upozorenje za danas tokom cijelog dana i u noći s petka na subotu.

Ilustracija / 24sata.info

Upozorenje se izdaje zbog obilnijih padavina, olujnog vjetra i novog snježnog pokrivača.



Područje za koje se izdaje upozorenje je Hercegovina te zapadna i jugozapadna Bosna zbog obilnijih padavina. Olujni vjetar bit će u većem dijelu BiH, te novi snježni pokrivač u Bosni.



Očekivana količina padavina u pomenutim područjima je od 60 do 100 l/m2. Na istoku Bosne očekuje se od 2 do 10 l/m2, a u ostatku BiH, uglavnom, od 20 do 40 l/m2.



Veći dio dana će puhati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, povremeno sa olujnim udarima. Udari vjetra će se kretati od 40 do 60, lokalno do 70 km/h. Na planinama od 90 do 100 km/h, lokalno i više od 100 km/h.



Snijeg se očekuje u večernjim satima i u noći s petka na subotu.



Očekivana visina novog sniježnog pokrivača je od 5 do 15 cm, lokalno od 20 do 25 cm, a na planinama od 20 do 30 cm, lokalno do 40 cm, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



(FENA)