U Narodnom pozorištu Sarajevo u toku je prezentacija projekta ''Genocid nad Bošnjacima 1992.-1995. izvršen u svrhu podjele RBiH i stvaranja Velike Srbije'' koji je režirao proslavljeni bh. glumac i direktor Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović.

Foto: 24sata.info

Ovo je jedan civilizacijski trenutak koji smo mi dugo pripremali. Ako budete gledali cijelu prezentaciju web projekta „Genocid nad Bošnjacinma“, vidjet ćete da se dugo čekalo da se krene u tu vrstu jedne sofisticirane geo-informativne priče koja će se proširiti na svim merdijanima svijeta za šest mjeseci. Ovo je priča o stradanju nevinih ljudi koja će se putem portala i drugih društvenih mreža moći pratiti i u njoj će biti baza blizu dva miliona podataka. Vi nećete moći sutra kliknuti taj portal, ali će se taj cijeli sistem puniti do 11. jula kada će se otvoriti cijela priča o genocidu nad Bošnjacima - kaže Hadžifejzović.



On je dodao da je mnogo ljudi stalo ispred kamera kada su radili na ovom projektu.



- Tu su jedni od najboljih kompjuteraša svijeta, te član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, zatim reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, dosta učesnika, umjetnika filharmonije, ljudi koji su radili web-dizajn, oni koji su inkorporirani u ovaj projekt, zaista je dugačak spisak. Jedan, kako bi rekao, krik istine koji dolazi nekako čini se u svoje vrijeme. Ova web-stranica se vjerovatno nikada neće dovršiti i dopuniti, jer ko zna da li će se naći i zadnji ubijeni i ekshumirani nevino ubijeni čovjek. To je priča koja ne govori o narodima, govori o dobru i zlu. Postoje samo ljudi i neljudi, sve ostale podjele su lažne - kazao je Hadžifejzović.



(Avaz)