Sa izmjerenih minus 18 stepeni Celzijusa koliko je zabilježeno jutros u Skoplju glavni grad Makedonije je drugi dan uzastopno najhladniji u regionu, ali danas i u cijeloj Evropi, dok je glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo sa izmjerenih minus 13 stepeni drugi dan uzastopno drugi najhladniji glavni grad regiona, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Među hladnijim glavnim gradovima je jutros bio i Beograd sa izmjerenih minus devet stepeni Celzijusa, te Podgorica gdje je bilo minus sedam stepeni Celzijusa. U glavnom gradu Slovenije, Ljubljani bilo je minus pet, Tirani minus dva, dok je jedino glavni grad Hrvatske bio u "plusu". Naime, u Zagrebu je jutros izmjeren jedan stepen Celzijusa.



Područje Zapadnog Balkana, odnosno jugoistočne Evrope i dalje je najhladniji dio evropskog kontinenta. Tako je u glavnim gradovima Rumunije i Bugarske izmjereno po minus 16 stepeni Celzijusa.



U srednjoj Evropi koja je jučer uz jugoistočni dio kontinenta bila najhladniji dio Evrope došlo je do postepenog zatopljavanja u njenim sjeverozapadnim dijelovima.



Tako je "plus" zabilježen samo u glavnom gradu Austrije, Beču gdje je izmjereno tri stepena Celzijusa, i glavnom gradu Češke, Pragu gdje je bilo dva stepena Celzijusa.



Istovremeno, i dalje je hladno u Slovačkoj i Mađarskoj. Tako je u Bratislavi jutros izmjereno minus sedam stepeni Celzijusa, a u Budimpešti minus devet stepeni Celzijusa.



No, još hladnije je bilo u drugim dijelovima srednje Evrope. Tako je u austrijskom Grazu bilo minus 10, a slovenačkom Mariboru minus 11 stepeni Celzijusa.



Interesantno je da su temperature u jugoistočnom, ali i srednjem dijelu Evrope već danima u većem minusu nego je to primjerice u glavnom gradu Rusije, Moskvi gdje je jutro izmjereno minus 10 stepeni Celzijusa.



Zanimljivo je i da je glavni grad Italije, Rim sa jutrošnjih tri stepena Celzijusa iznad nule bio hladniji od švicarskog Zuricha gdje je izmjereno četiri stepena Celzijusa.



I švicarska Ženeva je jutros bila u "plusu", a zabilježena su dva stepena Celzijusa.

(AA)