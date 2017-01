Broj žrtava polarne hladnoće u Bosni i Hercegovini povećava se iz dana u dan. Nakon smrzavanja tri muškarca u Foči, Banjoj Luci i Ribniku, prijavljena su još tri slučaja.

Ilustracija / 24sata.info

Hasan Ostrvica, rodom iz Tešnja, čije je tijelo nađeno u utorak popodne u naselju Srednje, u općini Ilijaš, prva je žrtva ekstremnih minusa u Federaciji BiH. Kako saznajemo, nesretni čovjek nedavno se doselio u Srednje, gdje je živio u trošnoj i neuvjetnoj kući. Prema nezvaničnim informacijama, Ostrvica je nađen smrznut u selu Medovići iznad Srednjeg, kraj potoka.



Zaspao u snijegu



Miodrag Pantić (43) iz Zvornika i Lazo Đojić (52) iz sela Puškovac kod Lopara nove su žrtve smrzavanja u RS, čime se broj stradalih u tom entitetu od početka godine povećao na pet.



Pantića, kojeg su u gradu poznavali po nadimku Mijo, sugrađani su često viđali u napuštenim objektima. Bio je beskućnik, a 9. januara nađen je mrtav kraj jedne šupe u Ulici oslobođenja u naselju Bair. Često je spavao u jednoj ruševini u naselju Fatija. Bio je sklon alkoholu i vjeruje se da je u pijanom stanju zaspao na otvorenom, što ga je koštalo života.



- U prisustvu dežurnog mrtvozornika obavljen je uviđaj i utvrđeno je da nema tragova koji upućuju na elemente krivičnog djela, već da je smrt nastupila zbog smrzavanja - rekao je portparol Centra javne bezbjednosti Zvornik Miljan Bobar.



Lazu Đojića 6. januara je oko 14.30 sati mrtvog pronašla snaha Cvija Đojić i odmah pozvala policiju. Njegovo tijelo našla je u snijegu, svega deset metara od kuće. Uviđajem je utvrđeno da nema tragova nasilja i da se Đojić smrznuo.



- Riječ je o čovjeku koji se u više navrata liječio od alkoholizma. Istragom je utvrđeno da je kobnog dana pio u društvu s još nekoliko osoba, nakon čega je krenuo kući. Pretpostavlja se da je pijan pao ispred kuće i zaspao u snijegu. Zbog niskih temperatura umro je od promrzlina po cijelom tijelu – kazao je izvor blizak istrazi.



Obilne padavine



Mraz koji već desetak dana okiva našu zemlju i građanima uzrokuje brojne probleme, prema najavama meteorologa, nakratko će popustiti. Danas će, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčanije, uz dnevnu temperaturu oko nule u cijeloj zemlji. Još toplije bit će sutra, ali će popodne i u noći na subotu pasti novi snijeg.



Za sutra je izdato i upozorenje, jer se očekuju obilnije padavine, praćene jakim vjetrom.



- Nestabilno će biti do 18. januara. Očekuju se slabe do umjerene padavine, u Bosni snijeg, a u Hercegovini kiša i susnježica. Veće količine padavina očekuju se 13. i 14. januara, a visina snijega iznosit će do 20 centimetara. Nešto stabilniji period očekuje se od 19. do 25. januara - kazao je Bakir Krajinović, meteorolog u Zavodu.



U Ivanici sedam dana bez struje



Mještani naselja Ivanica, koje je u sastavu općine Ravno, na granici s Hrvatskom, blokirali su jučer granični prijelaz prema Hrvatskoj zato što, kako kažu, već sedam dana nemaju struju, a „Elektroprivreda HZHB“ ne otklanja havariju nastalu padom dalekovoda.



Prijelaz su blokirali samo na sat vremena, kao upozorenje, a ako problem ne bude riješen u roku od 24 sata, poručili su da su spremni u potpunosti blokirati izlaz prema Hrvatskoj. Prema riječima Aleksandra Milićevića iz Ivanice, ovo je već treći Božić koji mještani turističkog naselja na granici s EU dočekuju bez struje.



- Kada nemamo struju, nemamo ni vodu, jer ne rade agregati. Nemamo telefonskih linija, jer ni repetitor nema struju - ogorčen je Milićević.





(Avaz)