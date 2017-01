U Kolektivnom naselju Mihatovići, nadomak Tuzle, trenutno živi oko 200 porodica u vrlo teškim uvjetima. Zima je za njih posebno teška, jer su kuće stare i nemaju izolaciju, a i ogrijeva je sve manje.

Mještani se plaše hitnih slučajeva, jer je put zatrpan snijegom i vrlo klizav, pa je pristup Hitnoj pomoći otežan.



Muradif Krajinović u ovom naselju živi od 2003. godine sa kćerkom i suprugom, njihov dom za sada je topao, ali do kraja zime neće biti ogrijeva.



- Primam samo 40 KM invalidnine, a ti sada živi od toga, plaćaj struju, dažbine. Kako da se živi? - pita se Krajinović i dodaje da imaju jednu prodavnicu u kojoj se snabdijevaju najosnovnijim namirnicama.



Navodi da su posjete nadležnih ovom naselju rijetke, pogotovo u ekstremnim uvjetima poput ovih posljednjih dana.



Sa niskim se temperaturama bori i Sabahudin Hasanović, koji je u ovo naselje došao iz Srebrenice. Kaže da je i njemu ogrijev pri kraju, a po lošim vremenskim uvjetima nikakav pomoć i ne stiže, a i da dođe on nema pravo na pomoć jer prima vojnu invalidninu.



Također ovdje živi Mirsada Beganović rodom iz Bratunca, majka troje malodobne djece. Snalaze se, kaže, vrlo teško, jer primanja nemaju nikakvih.



Kaže da zasad imaju ogrijeva ali da im to neće moći bit dovoljno do kraja zime.



Upravnik ovog Kolektivnog naselja Mihatovići Midhat Vrabac kaže da ga je najviše brinulo hoće li doći do pucanja vodovodnih cijevi, ali težih havarija za sada nije bilo.



- Što se tiče grijanja i loženja, oni su se već osigurali ogrijevom, drvima i ugljem. Potpisali su ugovor kojim dobijaju ogrijev, odnosno, protuvrijednost u sredstvima da kupe ugalj i drva, iako su oni to već sami nabavili – rekao je Vrabac.



Ostalih problema nema, dodao je, osim da je 10 beskućnika o kojima brine Gradska uprava, tako da nije zabilježen nijedan smrtni slučaj usljed smrzavanja.



U ovom naselju trenutno je zbrinuto oko 220 porodica. Većina su izbjeglice iz Podrinja. Više od polovine su korisnici Narodne kuhinje Imaret, koja također ovih dana zbog snijega i niskih temperatura ima problema sa pristupom ovom naselju.

