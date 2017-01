Preživjele majke, članovi porodica i predstavnici nekoliko udruženja danas su mirnom šetnjom u Tuzli podsjetili na genocid u Srebrenici i Podrinju.

Hajra Ćatić / 24sata.info

Kažu da ni dvadeset godina poslije život u Srebrenici nije siguran. To se najviše osjećalo uoči i za vrijeme obilježavanja 9. januara.



Način na koji je obilježen 9. januar šalje jasnu poruku Bošnjacima koji žive u njoj, kažu žene Srebrenice, a ono što ih je posebno razočaralo je ponašanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića.



- Ja sam iz Srebrenice i ja glasam za Ivanića, ja nemam pravo za Izetbegovića glasati. Zaokružila sam njega, mislila sam, ne samo ja nego sve žrtve, da je korektan, da će biti neka realnost, poštenje i iskrenost i da će biti predsjednik svih nas: Bošnjaka, Srba i Hrvata. Međutim, kad smo ono vidjele iznenadilo nas je jer on ponovo misli na rat. Izdvaja vojsku, paradira i ono je jedna vrsta prijetnje - kazala je novinarima članica Udruženja ''Žene Srebrenice'' Nura Begović.



Istakla je da to ne vodi ničemu dobrom, pogotovo za ljude koji su se vratili i koji žive blizu Srbije.



Predsjednica Udruženja ''Žene Srebrenice'' Hajra Čatić kazala je da je teško živjeti u Srebrenici, pogotovo sam u kući.



- Nema nikoga, ima jedna žena koja živi preko puta mene, sve su kuće prazne, narod je napustio. Većina je napustila Srebrenicu, a vjerovatno i ostala mjesta gdje žive Bošnjaci. Nikada ne znaš šta može biti - istakla je Čatić.



Poručile su da od borbe za pravdu neće odustati dok su žive. Mirnoj šetnji koja je krenula od Pinge do Trga žrtava genocida Srebrenice u Tuzli pružili su se članovi nekoliko udruženja i građani. Poruka i današnje mirne šetnje bila je ''Istina nama, kazna zločincima''.

(FENA)