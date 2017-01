Srbija je glavni kreator paradiranja Banjalukom povodom Dana bh. entiteta Republika Srpska, a glavni bosanskohercegovački negativac je Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, poručile su tokom današnjeg mirnog protesta u Tuzli članice Udruženja ˝Žene Srebrenice".

Foto: AA

˝Sve te ideje i predsjednik Srbije došli su zajedno u Banjaluku. Neću ni da pomišljam kako su se osjećali bošnjački pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji rade u kasarnama u entitetu RS. Među njima ima i ljudi iz Srebrenice, a ako bi im sutra neko naredio da ubijaju, oni bi imali samo tri mogućnosti: ubijati, bježati ili biti ubijeni. Djeca političara i Dodikova (Milorad, predsjednik RS-a, op.a) djeca sigurno neće biti izložena opasnostima˝, smatra Nura Begović iz Udruženja ˝Žene Srebrenice˝.



Begović je istaknula da su bošnjački povratnici razočarani Ivanićevim postupcima, jer su ga smatrali ˝poštenim i iskrenim čovjekom˝.



˝Glasali smo za Ivanića jer u entitetu gdje živim nismo imali drugu mogućnost, odnosno nismo mogli glasati za bošnjačkog člana. Mislili smo da će biti predsjednik svih građana ali on je pokazao da ponovo misli na rat jer izvodi vojsku na ulice i protiv odluke Ustavnog suda BiH. To je strašno˝, kazala je Begović.



Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja ˝Žene Srebrenice˝ poručila je da nije zanemariva ni uloga bošnjačkih političara, koji povratnike ˝isturaju raznim neprijatnostima˝.



˝Neki od njih prestali su me pozdravljati jer im otvoreno kažem šta mislim o njihovom radu, odnosno neradu. Osim toga, mi koji tamo stanujemo znamo kakvo je stanje bilo u Srebrenici kada je Bošnjak bio načelnik. Tada je svako slavio i obilježavao svoje praznike, a sada, kada je Srbin prvi čovjek općine, povodom svih pravoslavnih praznika neradni su dani. Ne rade čak ni samoposluge. U RS-u ne poštuju ništa i oni imaju svoje planove, koje provode bez obzira na sve ostale pa ne treba iznenaditi i da se sutra odluče i sprovedu referendum za odcjepljenje˝, smatra Ćatić.



Inače, ˝Žene Srebrenice˝ mirni protest održavaju u Tuzli svakog 11. dana u mjesecu, pod motom ˝Pravda nama, kazna zločincima˝.





(AA)