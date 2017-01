Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje za petak, 13. januar jer se tog dana u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne očekuju obilnije padavine.

Ilustracija / 24sata.info

Očekivana količina padavina u pomenutim područjima je od 60 do 100 l/m2. Na istoku Bosne očekuje se od 2 do 10 l/m2, a u ostatku BiH, uglavnom, od 20 do 40 l/m2.



Veći dio dana će puhati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar, povremeno sa olujnim udarima.



Snijeg se očekuje u večernjim satima i u noći sa petka na subotu.



Očekivana visina novog sniježnog pokrivača je od 5 do 15 cm, a na planinama od 20 do 30 cm, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)